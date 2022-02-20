البنك الأهلي السعودي يستقبل الدفعة الأولى من برنامج "رُوَّاد الأهلي" في نسخته الجديدة 

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الدمام - شريف احمد - البرنامج يؤهّل كفاءات وطنية واعدة بالشراكة مع هارفارد وكابلان

استقبل البنك الأهلي السعودي الدفعة الأولى من برنامج "رُوَّاد الأهلي" في نسخته المطورة التي أطلقها البنك مؤخراً بعد إتمام عمليات الاندماج. وامتاز البرنامج في حلته الجديدة باستقطاب وتدريب وتطوير المواهب الوطنية المتميزة وإعدادهم لقيادة مستقبل القطاع المصرفي ضمن رحلة تدريبية عملية وعلمية ثرية، بالشراكة مع كلٍ من هارفارد وكابلان.

وأكّد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في البنك الأهلي السعودي الأستاذ سعيد بن محمد الغامدي أن "البنك يسعى بشكل مستمر لبناء بيئة عمل خصبة ومحفزة على الإنجاز والابتكار والتطور بما يجعله الخيار الأول للخريجين المتميزين لبدء حياتهم المهنية، والتدرج في المناصب القيادية بكل جدارة وفاعلية ليشاركوا البنك الأهلي السعودي في تحقيق دوره في رحلة التحول الاقتصادي للمملكة وإحداث نقلة نوعية في القطاع المصرفي السعودي، إذ تتوافق استراتيجية البنك مع رؤية المملكة 2030 وبرامجها".

من جانبه، أشار رئيس مجموعة الموارد البشرية بالبنك الأهلي السعودي الأستاذ مطلق العنزي إلى أن برنامج رُوَّاد الأهلي يهدف إلى تدريب 100 خريج خلال العالم 2022م في مختلف التخصصات للعمل في البنك والتدرج الوظيفي في مناصب قيادية. لافتاً إلى أنه قد تم تصميم وإعداد البرنامج بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين باستخدام أحدث نظريات وأساليب التعليم والتدريب المهني لبناء المعارف والمهارات والجدارات المتقدمة المطلوبة من مصرفي الغد.

وأضاف أن "البرنامج استقطب أعداد كبيرة من الخريجين المميزين المتقدمين للبرنامج، حيث تم اختيار أفضل المرشحين منهم في الدفعة الأولى بناء على معايير المؤهل العلمي والقدرات والكفاءات واجتياز اختبارات القبول والمقابلات الشخصية مع قيادات البنك في مختلف الإدارات. وقد تم إدارة اختبارات القدرات والسمات الشخصية ومراكز التقييم في البنك الأهلي السعودي بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي SHL الرائد عالميًا في مجال إدارة المواهب."

واستطرد قائلاً إن "البرنامج التدريبي بالشراكة مع كلٍ من هارفارد وكابلان يسهم في تزويد المتدربين خلال السنة الأولى بالأدوات التي تمكنهم من التأثير والتغلب على التحديات المعاصرة المتزايدة والفهم الشامل للأعمال المصرفية والتقنيات الحديثة، بما يمكّنهم من النمو في مختلف الإدارات داخل البنك والقيام بأدوار قيادية واستراتيجية أكبر في المستقبل". وأضاف "أن العمل مع الخريجين من البرنامج التدريبي لا ينتهي بانتهاء السنة الأولى من التدريب، بل يستمر من خلال برنامج تطوير المواهب الموجه لكل خريج في السنوات الثلاث الأولى من حياتهم المهنية، لتعزيز تطورهم المهني وكفاءة أدائهم في الإدارات التي التحقوا بها."

الجدير بالذكر أن البنك الأهلي السعودي يضع ضمن أولوياته في مجال الموارد البشرية رفع كفاءة الأداء لجميع موظفيه والالتزام بالتطوير المستمر لبيئة عمله مما يضمن تطوير الخدمات والبرامج المقدمة لعملائه؛ فضلاً عن الإعداد لجيل ثانٍ من القادة السعوديين هم بمثابة ضمان لاستمرارية أعماله وتحقيقه لأهدافه القصيرة والبعيدة المدى. ويعتبر "رُوَّاد الأهلي" امتداداً لمجموعة البرامج التدريبية التي تقدم فرص تطويرية مُصممة بعناية.