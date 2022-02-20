شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 8 منشآت ورصد 515 مخالفة للاحترازات بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي 6905 جولات رقابية، على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، وكذلك قصور الأفراح والمناسبات والاستراحات، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والاشتراطات والتعليمات البلدية.
وأسفرت الجولات عن رصد 515 مخالفة، وإغلاق 8 منشآت غير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بفيروس "كورونا" وتطبيق "توكلنا"، وكذلك عدم التقيد بالاشتراطات البلدية والصحية.