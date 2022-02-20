إغلاق 8 منشآت ورصد 515 مخالفة للاحترازات بالشرقية

وأسفرت الجولات عن رصد 515 مخالفة، وإغلاق 8 منشآت غير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بفيروس " كورونا " وتطبيق "توكلنا"، وكذلك عدم التقيد بالاشتراطات البلدية والصحية.

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي 6905 جولات رقابية، على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، وكذلك قصور الأفراح والمناسبات والاستراحات، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والاشتراطات والتعليمات البلدية.

محمد يوسف

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