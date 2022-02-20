شكرا لقرائتكم خبر عن %1.7 خسائر لخام غرب تكساس الوسيط.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل خام القياس العالمى برنت ارتفاعا بشكل طفيف بنحو 0.9% وذلك للأسبوع التاسع على التوالي من المكاسب بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى بنحو 1.7% .

وسجلت أسعار النفط 93.54 دولار للبرميل، وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، وعند الإغلاق الجمعة، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 91.07 دولار للبرميل.

وتباينت اتجاهات أسعار النفط الخام خلال الربع الرابع من عام 2021، حيث شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال شهر أكتوبر مسجلة أعلى مستوياتها فى عدة أعوام بدعم من ارتفاع أسعار العقود الأجلة للنفط، واستمرار التحسن فى أساسيات سوق النفط الفورية، وسط مؤشرات على تعافى الطلب على النفط الخام من المصافى التى رفعت من معدلات تشغيلها للاستفادة من هوامش التكرير القوية، مع إصدار الحصة الرابعة لواردات مصافى التكرير المستقلة من النفط الخام فى الصين، فضلاً عن توقع زيادة الطلب على النفط لاستخدمه كوقود للتدفئة خلال فصل الشتاء بدلاً من الغاز الطبيعى الذى ارتفعت أسعاره بشكل ملحوظ، وانخفاض مخزونات النفط فى المناطق المستهلكة الرئيسية، وذلك وفقا لتقرير الأوضاع البترولية العالمية خلال الربع الرابع 2021 لمنظمة "أوابك".

وأضاف التقرير، أن ذلك يأتى قبل أن تتراجع أسعار النفط الخام على مدى شهرى نوفمبر وديسمبر متأثرة بشكل رئيسى بظهور المتحور Omicron من فيروس كورونا المستجد سريع الانتشار، والارتفاع القياسي في عدد حالات الإصابة بهذا الفيروس عالميا ، بما في ذلك العديد من الدول الرئيسية المستهلكة للنفط مما أدى إلى تراجع حاد في أسواق العقود الآجلة للنفط وسط مخاوف من أن إعادة إجراءات الإغلاق والقيود المفروضة على حركة التنقل قد تؤدي إلى تباطؤ تعافي الاقتصاد العالمى. وشهد إجمالي الإمدادات النفطيـة العالميـة ( نفـط خـام وسوائل الغاز الطبيعى ) ارتفاعًا بنحـو 2.3 مليون برميل / يوم خلال الربع الرابع مـن عـام 2021، أى بنسبة 2.4 % مقارنـة بـالربع السابق ليصل إلى 98 مليون برميل / يوم، وهو مسـتوى مرتفع بنحـو 5.7 مليون برميـل / يوم مقارنـة بـالربع المماثل من العام السابق وذلك وفقا للتقرير.

وأضاف التقرير، يعزى ذلك بشكل رئيسى إلى تقليص دول أوبك ( مـن ضـمنها روسيا ) لتخفيضات اتفاق خفض الإنتاج، فضلًا عن ارتفاع الإمدادات من الولايات المتحدة الأمريكيـة.