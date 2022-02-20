شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 22.3٪ زيادة فى أرصدة الودائع المصرفية لعام 2020 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد، النشرة السنوية لإحصاءات الودائــــع والائتمان المصرفي، وتناولت تطورات الودائع والائتمان المصرفي خــلال عام 2020/2021 مقارنة بعـام 2019/2020 وكانت أهم المؤشرات ارتفعت أرصدة الودائع المصرفية فى عام 2020/2021 لتصل إلى 5731.5 مليـار جـنـيه بنسبة زيادة قدرها 22.3٪ عن عام 2019/2020 و حققت ودائع كلا من القطاع العائلى و قطاع الأعمال الخاص أعلى نسب من إجمالي قيمة الودائع.

وبلــغـــت أرصـدة الودائـــع المصـرفيـــة للقطــاع العائلي 3903.0 ملـيار جـنيه عام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 20.0٪عن العام السابق، حيث ساهم الأفراد الطبيعيون بنسبة 96.7 ٪ من إجمالي أرصدة ودائع القطاع العائلي، حيث استحوذ القطاع العائلي علي نسبة 68.1 %مــن إجمالــي الودائع المصرفية.

وبلــغت أرصــــدة الودائـــع المصــرفية لقـــطاع الأعمال الخاص 670.9 ملـيار جنـيه عام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 18.3 ٪ عن العام السابق، حيث استحوذ القطاع الخـاص المنظم على نسبة 73.1 ٪ مـن ودائع قطاع الأعمال الخاص , كما بلغت نسبة ودائع القطاع 11.7% مـــن إجمالـــي الودائع المصرفية، وبلغت أرصــدة الودائــع المصرفيــة لقطــاع الخدمــات العــام 731.5 مليار جنيه عام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 43.1٪ عن العام السابق، حيث استحوذ قطاع الخزانة والإدارة الحكومية على نسبة 97.5 ٪ مـن ودائع قطاع الخدمــات العــام، كما بلغت نسبة ودائع القطاع 12.8% مـــن إجمالـــي الودائع المصرفية.

وارتفعـــت أرصــدة الائتمـــان المصــرفي 2908.0 مليــار جنيـــه عـــام 2020/2021 بنسبـــة زيـــادة قـدرهـــــا 31.9٪ عـن عــام 2019/2020، وكان لارتفاع الائتمان الممنوح لكلا من قطاع الأعمال الخاص وقطــاع الأعمال العام الأثر الأكبر في تلك الزيادة حيث بلغت أرصــدة الائتمان التى تم منحهـــا لقطـــاع الأعمـــال الخــاص 1088.0 مليـار جنيه عام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 18.4٪ عن العام السابق، وترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع حجم الائتمان للقطاع الخاص المنظم إلى 835.3 مليار جنيه، بما يمثل 76.8 %من إجمالي الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال الخاص، وبــذلك بلغـــت نسبــة الائتمـــان الممنــــوح للقطــــاع 37.4 % مــن إجمالــــي أرصدة الائتمان المصرفــي، وبلغت أرصــدة الائتمان التي تم منحها لقطـــاع الأعمال العام 723.9 مليـار جنيه عام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 22.2٪ عن العام السابق ، ويرجع هذا الى ارتفاع حجم الائتمان الممنوح لقطاع الهيئات العامة الاقتصاديـة حيث بلـغ 575.6 مليار جنيه بما يمثــل 79.5 %مــن إجمالـــي الائتمــان الممنــوح لقطاع الأعمال العام، وبذلك بلغت نسبـــة الائتمــان الممنـــوح للقطـــاع 24.9% مـــن إجمالـــي أرصــــدة الائتمان المصرفي.

وبلــغ فائـــض السيولــــة لــــدى الجهــــاز المصرفــــى 2823.5 مليار جنيه عام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 13.7 ٪ عن العام السابق ، ويرجع هذا الى ارتفاع حجم الودائع عن حجم الائتمان الممنوح، وبذلك بلغت نسبة السيولة لدى الجهاز المصرفى 49.3% مـن إجمالـــي الودائـــع لــدى الجهـاز المصرفي.