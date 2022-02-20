شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأحد.. عيار 21 يسجل 831 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم الأحد، في ظل توقف التداول على المعدن النفيس في البورصات العالمية، حيث تسجل أونصة الذهب 1897 دولارا، وهو ما أثر على تداولات الذهب الأسبوع المنقضي والذي سجل تحرك ملحوظ نحو الصعود.

أسعار الذهب اليوم

عيار 24 يسجل 949 جنيها.

عيار 22 يسجل 910 جنيهات.

عيار 21 يسجل 831 جنيها.

عيار 18 يسجل 712 جنيها.

وعن مستقبل الذهب، فقد أدت الآمال في المحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا إلى بعض الهدوء في الأسواق، لكن المخاوف المستمرة بشأن أوكرانيا أبقت المعدن الأصفر على مسار تحقيق مكاسب أسبوعية ثالثة على التوالي.

وكانت أنباء قد أشارت بأن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قبل دعوة للقاء نظيره الروسي سيرجي لافروف الأسبوع المقبل لنقاش الوضع الراهن بين روسيا وأوكرانيا.

الذهب تلقي دعماً كبيراً من التوترات في أوكرانيا وسجل مستويات هي الأعلى في 8 أشهر، في ظل طلب مرتفع على الملاذات الآمنة مما جعل المعدن النفيس يحقق قفزات متتالية.