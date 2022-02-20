شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب: انطلاق أولى الحملات الميدانية لتقديم الدعم الفنى المجانى للممولين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن انطلاق أولى الحملات الميدانية لتقديم الدعم الفنى المجانى للممولين أثناء موسم الإقرارات الضريبية، وذلك بالمرور على محافظة الغربية، تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية، بالتيسير على الممولين، لافتًا إلى أن المصلحة تقوم بتقديم التوعية للممولين والدعم المجانى لهم لمساعدتهم فى تقديم إقراراتهم إلكترونيًا من خلال توفير سيارات متنقلة تجوب جميع المحافظات لتقديم الدعم الفني، مشيرًا إلى نجاح مبادرة السيارات المتنقلة والتى بدأ إطلاقها العام الماضى .

وأوضح " عبد القادر " أن هذه الحملات يتم تنفيذها وفق خطة محددة، وأنه يتم من خلال هذه الحملات توفير الدعم المجانى المتنقل بالسيارات فى نفس التوقيت يوم السبت من كل أسبوع فى جميع المحافظات على مستوى الجمهورية حتى انتهاء موسم الإقرارات الضريبية .

وقالت سناء عبد المنعم مستشار رئيس المصلحة والمشرف على موسم الإقرارات، إنه خلال حملة الدعم المجانى المتنقل بالسيارات بمحافظة الغربية تم تقديم الدعم الفنى وحل المشكلات، ومساعدة عدد من الممولين فى التسجيل على المنظومة وتقديم الإقرار الضريبى، كما تم مساعدة بعض الممولين فى إنشاء الإيميل وتقديم الإقرار، مضيفة أن الحملة قامت بمساعدة عدد من الممولين لتقديم إقرار الواقع الموروث، والذى يتطلب تقديم إقرار ضريبى إلكترونى لكل ممول من الورثة، كما قامت الحملة بتنبيه الممولين ممن فقدوا أو نسوا اسم المستخدم وكلمة السر التى قاموا العام الماضى بتقديم إقراراتهم من خلالها إلى ضرورة التوجه إلى المأموريات الضريبية التابعين لها وسيتم تقديم الحل والدعم لهم من خلالها .

وأشارت إلى أن حملة الدعم المجانى المتنقل بالسيارات بمحافظة الغربية شملت الأماكن المزدحمة والمكدسة بالمحلات المختلفة، وتم خلالها تقديم التوعية للممولين والتأكيد على ضرورة أن يتحققوا من صحة بياناتهم والضريبة من خلال شاشة عرض الإقرار، وكذلك ضرورة التأكد من ملخص بيانات الإقرار الخاصة بهم بعد الضغط على حفظ الإقرار، مضيفة أنه تم تنبيه الممولين بأن هناك فرق عمل داخل المأموريات الضريبية لمساعدتهم فى تقديم الإقرار الضريبى بكل سهولة، مضيفة أنه تم تقديم التوعية للممولين بشأن الحوافز الضريبية التى يقدمها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خاصة وأن المصلحة وفرت كافة النماذج التي يحتاجها أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتي لا يتجاوز رقم مبيعاتها أو إيراداتها 10 ملايين جنيه على البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية، وكذلك على الموقع الإلكتروني للمصلحة.

وقالت " سناء عبد المنعم " إن وحدة الإعلام بالمصلحة تقوم بتنظيم ندوات أون لاين عن كيفية تقديم الإقرارات الضريبية سواء على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية أو على البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية، ويتم الإعلان عن موعد هذه الندوات من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك ، كما أن المصلحة تقوم بتوفير فيديوهات توعية عن تقديم الإقرار الضريبى إلكترونيًا على قناة اليوتيوب الرسمية الخاصة بالمصلحة.