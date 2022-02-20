شكرا لقرائتكم خبر عن "لازوردي" تنطلق بأكبر مجموعات مجوهرات الذهبية والماسية ومجموعة ‏"Miss L " و"INSTYLE" بالمعرض الدولى لإنتاج وتصدير المشغولات الذهبية "نبيو" بحضور 4 وزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلاقا من دورها الريادي في تصميم وتصنيع وتوزيع المشغولات الذهبية تشارك مجموعة "لازوردي" في النسخة الأولى من المعرض الدولي لإنتاج وتصنيع وتصدير المشغولات الذهبية " نبيو "، والذي انطلقت فعاليته بالأمس ويستمر اليوم والغد، تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، وبرعاية ومشاركة وزاراتي التجارة والصناعة والتموين والتجارة الداخلية حيث شهد جناح لازوردي بالمعرض عرض أحدث منتجاتنا من الذهب عيار 18 و21 قيراطًا ومجوهرات الماس لعام 2022 من L'azurde e بالإضافة لمجموعات " Miss L " و " INSTYLE “ وفق أحدث التصميمات والاتجاهات لتلبية كافة الاذواق .

سليم شدياق الرئيس التنفيذي لمجموعة "لازوردي" كشف أن مشاركة “لازوردي " في المعرض يأتي في إطار الدور والموقع الفريد التي تشغله المجموعة في سوق الذهب والمشغولات سواء إقليميا أو دوليا حيث تطل دائما بجديدها المميز الذي يحاكي أحدث خطوط وتصاميمها الرائعة الخاصة بها.

وأشار أن "لازوردي" تعد علامة تجارية ارتبطت بأكثر المجوهرات فخامة على مستوى الوطن العربي والعالم لتضع اسمها بين أكبر أسماء المجوهرات، وتحرص دائمًا على ترويج اسمها بطريقة تليق بعراقتها وبمساعدة من خبراء عالميين في صناعة المجوهرات ومصانع متطورة لتنفيذ أجمل التصاميم بأدق تفاصيلها، تقدم لازوردي مجوهراتها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتصدرها لأكثر من ٤٥ دولة حول العالم.



ايهاب ابراهيم رئيس العمليات التنفيذي لمجموعة لازوردي مصر

ومن جانبه قال إيهاب إبراهيم رئيس العمليات التنفيذي لمجموعة لازوردي مصر إن هناك حرص من "لازوردي" على استمرارية نجاحها في صناعة المجوهرات وتتم هذه المهمة بالبحث الدائم عن الثروات الإبداعية التي بها يتم تنفيذ تصاميم تحاكي أحاسيس كل امرأة مهما اختلفت أذواقهن وشخصياتهن.

وأضاف أن مجموعة " لازوردي " لديها خبراء أعلي درجة متميزة من التخصص يعملون في أرقى المرافق لتقدم منتجاتها بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتصدرها إلى 15 بلداً آخر حول العالم حيث تعتبر المجموعة مصممي المجوهرات قلب "لازوردي" النابض كما تولي "لازوردي" اهتماما بمصممي ومصنعي مجوهراتها الحائزين ﻋﻠﻰ العديد من الجوائز العالمية وتعتبرهم الشريان الحيوي لما تقوم به.

وكشف عن هدف لازوردي من المشاركة في المعرض قائلا ان مجموعة "لازوردي" رائدة في

السوق المصري على مدار العشرين عامًا الماضية ومن هنا كان الحرص على المشاركة كما انه يمثل أول حدث فريد من نوعه لدعم المبادرات الحكومية لتطوير صناعة الذهب المصرية والوصول بالمنتج المحلي للمعايير الدولية لتكون قادرة على المنافسة عالميا وسنعرض أحدث منتجاتنا من الذهب عيار 18 و21 قيراطًا ومجوهرات الماس لعام 2022 من L'azurde وMiss L 'وL’azurde Instyle وفق أحدث التصميمات والاتجاهات التي تلبي ذوق المرأة المصرية والشرق الأوسطية وجميع الأعمار كما نقدم مجموعة متنوعة من مجموعات الزفاف كذلك مجموعات وهدايا فريدة من الماس.

وحول استثمارات "لازوردي" الحالية في السوق المصري قال ان لازوردي تستثمر بشكل كبير للغاية في مصر منذ 20 عاما وتشمل الاستثمارات بناء وإنشاء 3 مصانع بمواصفات عالمية وتوفير أحدث التكنولوجيات بالإضافة من خلال 10 فروع للجملة و 30 نقطة بيع بالتجزئة وكذلك تدريب وتطوير آلاف الحرفيين المصريين والحرفيات لتطوير الصناعة حيث وصلت الاستثمارات خلال عدة سنوات إلى أكثر من 5 مليارات جنيه.

وأشار ان "لازوردي " لديها حاليًا أكثر من1400موظف في مصر وهي متواجدة منذ عام 2002

ولديها تدريب رئيسي وأكاديميات قائمة للتدريب المستمر وتنمية القدرات للعمالة المصرية ويتخرج كل عام عدد كبير من متخصصي ومحترفي تصنيع وتصميم المجوهرات ومصممي CAD كما يحظون بفرص للعمل في الشركة.

وحول استراتيجية تطوير صناعة الذهب والوصول بالمنتج المحلي للمعايير الدولية والمنافسة

عالميا وأوضح ان " لازوردي" تقوم بتصنيع وبيع المجوهرات الذهبية في السوق المحلي بما يصل الي نحو 20٪ كحصة سوقية و اننا حرصنا دائمًا على الاستثمار بكثافة في جميع الصناعات ذات الصلة وتوفير أحدث التقنيات ثلاثية الأبعاد وقد استقدمنا مجموعة من مصممي المجوهرات العالمين لتطوير التصميمات كما قمنا بتطوير منصة التجارة الإلكترونية الخاصة بنا كجزء من التحول الرقمي وتقديم أحدث منتجات التجزئة إلى مصر في الاتجاهات الحديثة والتقنيات لتلبية احتياجات وتطلعات المستهلكين في عام 2019 كما ساعدنا كوفيد على أن نكون الشركة الرائدة في مصر والشرق الأوسط لبدء التحول الرقمي، بما في ذلك بإنشاء منصات تجارية إلكترونية Lazurde / Miss L com التي تمثل اليوم جزءًا كبيرًا من عائداتنا وفي عام 2021 تم إنشاء L'azurde Instyle بأحدث صيحات الموضة.

والامرالذي اصبح يتناول احدث طرق بيع المنتجات فيمكن لاي مشتري الآن الدخول علي الموقع او الصفحة واختيار قطعة مجوهرات في جميع مجموعات لازوردي وليتم التواصل معها في الحال للوصول لاقرب فرع لمعاينة اختيارهم علي الطبيعة واستلامها في الحال او ويتم توفيرها مع اقرب فرع من جميع الفروع المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية.

وقد حقق إقبالا واسعا على الدخول للموقع الرسمي لـ "لازوردي" للاطلاع على أحدث الموديلات www.lazurde.com

بالإضافة لاننا نقوم حاليا بالاستعانة بشركات عالمية لتطوير فروع البيع بمصر لتضاهي بيوت المجوهرات العالمية.

"لازوردي" في سطور

"لازوردي" إحدى كبريات المجموعات المعنية بتصنيع المجوهرات بأنواعها "الذهب والألماس والأحجار الكريمة" وتوزيعها عبر شبكة أفرعها المنتشرة بالسعودية حيث تأسست في الرياض في العام 1980م وخارجها حيث قسمت نشاطها إلى ثلاث مجالات هي التصميم والتصنيع والتوزيع حيث تقدم الشركة أكثر من 3000 تصميم وموديل من المجوهرات كل عام.

"لازوردي" تعتبر المصمم والمصنّع والموزع الأكبر للذهب واﻟﻤﺠوهرات في الشرق الأوسط ورابع أكبر شركة مصنعة للذهب واﻟﻤﺠوهرات في العالم حيث تعيد باستمرار تعريف صناعة الذهب واﻟﻤﺠوهرات التقليدية والعصرية.

وانطلاقاً من فهمها العميق لذوق ومتطلبات كل سيدة للتميز، تطلق "لازوردي" تصاميم رائعة وفريدة من نوعها لتواكب كل لحظة في حياة المرأة، وتترك بصمة خاصة عليها تمنحها الأناقة والتفرد في كل مناسبة.