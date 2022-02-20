شكرا لقرائتكم خبر عن عبداللطيف جميل تساعد في دفع التنقل الأنظف بما يتماشى مع هدف السعودية للوصول لصافي الانبعاثات الصفرية بحلول 2060 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • عبداللطيف جميل تؤكد التزامها بطرح مركبات صديقة للبيئة بما يتماشى مع هدف المملكة للوصول إلى انبعاثات كربونية صفرية صافية بحلول 2060.

• عبداللطيف جميل للسيارات تستعرض تويوتا ميراي المسيرة بخلايا وقود الهيدروجين، من أوائل المركبات في فئتها التي يتم إنتاجها على نطاق واسع وبيعها للاستخدام التجاري.

• عبداللطيف جميل للسيارات وعبداللطيف جميل للآليات تشاركان في جولة ترويجية تضمنت زيارات إلى الهيئة الملكية للجبيل وينبع بهدف زيادة الوعي بمزايا تقنيات النقل الجديدة وجدواها في معالجة مخاوف تغير المناخ.

عززت كلًا من عبداللطيف جميل للسيارات وعبداللطيف جميل للآليات، مساهمتهما في تحقيق هدف المملكة للوصول إلى انبعاثات كربونية صفرية صافية بحلول 2060 من خلال المشاركة في حملة ترويجية مع كبرى الشركات السعودية لعرض أحدث مستجدات تكنولوجيا وقود الهيدروجين وتسريع طرح مركبات عالية الأداء ومنخفضة التأثير البيئي في السوق السعودي.

وتهدف الحملة الترويجية، التي تم اقامتها في مدن المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية طوال عام 2021، إلى عرض حلول النقل المبتكرة القائمة على وقود الهيدروجين وتعزيز انتشارها على نطاق واسع بالمملكة. وبادرت الحملة إلى إبراز مجموعة من المركبات المسيرة بخلايا وقود الهيدروجين (سيارات وحافلات ورافعات شوكية) وترويجها مع ما يرتبط بها من بنية تحتية لتوزيع الهيدروجين.

وتسعى عبداللطيف جميل للسيارات وعبداللطيف جميل للآليات إلى تطوير حلول منخفضة الكربون في قطاع النقل من خلال العمل على إقامة سوق للوقود القائم على الهيدروجين والعمل في الوقت ذاته على تعزيز مستقبل التنقل بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030.

وبهذه المناسبة، قال رعد السعدي، رئيس مجلس إدارة عبداللطيف جميل للآليات ونائب الرئيس لقطاع التنقل في عبداللطيف جميل: "يأتي تعاوننا مع كبرى الشركات السعودية انطلاقًا من إدراكنا لحقيقة أن مستقبل التنقل يتجه بقوة إلى التقنيات قليلة

الانبعاثات الكربونية، مثل الهيدروجين النظيف، وهذا ما دفعنا إلى استكشاف تقنيات جديدة تضمن احتفاظ منتجاتنا في المستقبل بنفس الكفاءة والجاذبية التي تتمتع بها اليوم ".

تأسست عبداللطيف جميل قبل اكثر من 75 عامًا واستهلت أول أنشطتها التجارية في مجال السيارات برؤية طموحة تهدف إلى تحقيق الازدهار وتوفير فرص جديدة للمجتمعات المحلية. وما زالت الشركة تحتفظ حتى اليوم بمكانتها الريادية في قيادة الابتكارات التكنولوجية والنهوض بقطاع التنقل من منطلق الحاجة إلى تحسين الأداء البيئي لوسائل التنقل بشكل عام.

وخلال الحملة الترويجية، عرضت عبداللطيف جميل للسيارات سيارة تويوتا ميراي (Toyota Mirai) المسيرة بخلايا وقود الهيدروجين، والتي تعتبر أول مركبة يتم إنتاجها على نطاق واسع في فئة المركبات المعتمدة على خلايا وقود الهيدروجين، فيما عرضت عبداللطيف جميل للآليات شاحنة رافعة شوكية تعمل بالهيدروجين من تويوتا.

وإلى جانب الطرازات المعتمدة على وقود الهيدروجين، شهدت الحملة الترويجية كذلك عرض العديد من المركبات والآلات عالية الكفاءة والصديقة للبيئية، بما فيها طراز تويوتا كورولا الكهربائي الهجين (HEV) الذي يجمع بين مصدرين للطاقة يتكونان من محرك بنزين ومحركين كهربائيين ويوفر أقل معدل استهلاك للوقود في فئته عند 27.6 كم / لتر. وهذا إلى جانب مجموعة من شاحنات الرافعات الشوكية الكهربائية المنتجة بواسطة تويوتا والخالية من الانبعاثات لكونها تعتمد على بطاريات ليثيوم أيون التي توفر للمركبة عمرًا ممتدًا بدون صيانة.

وتهدف عبداللطيف جميل للسيارات وعبداللطيف جميل للآليات من الجولة الترويجية إلى زيادة الوعي بمزايا تقنيات النقل الجديدة وجدواها في معالجة مخاوف تغير المناخ.

وتضمنت الحملة الترويجية زيارات إلى الهيئة الملكية للجبيل وينبع. وشهدت هذه الفعاليات حضور لفيف من شركاء الأعمال وأصحاب المصلحة وأعضاء الإدارة العليا والموظفين وعائلاتهم وممثلي وسائل الإعلام.

وجرى في أعقاب الجولة الترويجية إبرام مذكرة تفاهم تاريخية مع وزارة الطاقة خلال حفل توقيع مذكرات التفاهم لتطبيقات الهيدروجين في قطاع النقل، أتيح خلالها لشركتي عبداللطيف جميل للسيارات وعبداللطيف جميل للآليات استعراض مشاريع رائدة مبتكرة للسيارات والحافلات العاملة بخلايا وقود الهيدروجين، وغيرها من التطبيقات الأخرى في قطاع النقل.