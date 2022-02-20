شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنمية المشروعات يوقع عقدا جديدا لتمويل الأنشطة الصغيرة فى المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار التعاون المستمر بين جهاز تنمية المشروعات ومختلف المؤسسات التمويلية لدعم المشروعات الصغيرة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وقع جهاز تنمية المشروعات، و"التجاري وفا بنك إيجيبت" عقدا جديدا لتمويل المشروعات الصغيرة القائمة بكافة المحافظات من خلال تمويل النفقات الجارية للنشاط لتلك المشروعات بنظام الجاري مدين، وذلك من خلال اتفاقية البنك الدولى لدعم ريادة الأعمال لخلق فرص عمل.

وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، بأن هذا التعاقد الجديد مع التجاري وفا بنك إيجيبت يأتي في إطار قيام الجهاز بالتنسيق مع مختلف البنوك لتلبية احتياجات المواطنين من البرامج التمويلية المتعددة ومنها تمويل المشروعات الصغيرة بمختلف أنشطتها مما يساعد على توفير فرص عمل لأصحاب هذه المشروعات والعاملين بها.

وأوضحت جامع أن عقد التمويل الموقع مع التجاري وفا بنك إيجيبت يقدم الدعم والتمويل للمشروعات الصغيرة القائمة العاملة بمختلف قطاعات النشاط الاقتصادي بشرط توافر الجدوى الفنية والاقتصادية لها ومطابقتها للالتزامات البيئية مما يساعد هذه المشروعات على زيادة انتاجها وتحسين جودته لتلائم المعايير التصديرية، بما ينعكس على فتح نوافذ تسويقية جديدة الأمر الذي يساعدها على الاستمرار والنمو.

وأشارت جامع إلى أن التجاري وفا بنك إيجيبت يعد أحد أهم شركاء جهاز تنمية المشروعات في الفترة الحالية لتنفيذ خططه للتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة، حيث سبق التعامل مع البنك خلال عام 2020 من خلال عقد لتمويل المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة بجميع المحافظات بتمويل من البنك الدولي أيضاً.

من جانبه، صرح هشام السفا، العضو المنتدب للتجاري وفا بنك إيجيبت "سعداء بهذا التعاون المستمر الذي يأتي تأكيدًا على ثقتنا في التوجهات الاستراتيجية لجهاز تنمية المشروعات وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، وتعزز هذه الشراكة سياسة البنك نحو تطوير قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة وريادة الأعمال وهو ما يأتي متماشياً مع رؤية مصر 2030."