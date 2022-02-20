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استقرار الدولار بمستهل تعاملات الأسبوع ويسجل سعر 15.64 جنيه للشراء

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القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى مستهل تعاملات الأسبوع، في كافة البنوك المصرية ، مسجلا فى البنك الأهلي المصرى وبنك مصر ثباتا عند سعر 15.64جنيه للشراء، 15.74جنيه للبيع.كما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى ثباتا عند 15.66جنيه للشراء، 15.75جنيه للبيع.

 

أما فى بنك القاهرة سجل 15.66جنيه للشراء، 15.76جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 15.66 جنيه للشراء، 15.76جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

 

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وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:


 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري
 

15.66 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري
 

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

 

 

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سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر
 

15.64 جنيه للشراء.

 

15.74 جنيه للبيع.

 

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سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
 

15.66 جنيه للشراء.

 

15.76 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى  

15.68 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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