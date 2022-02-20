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ورشة عمل للتعريف بتصنيف المنشآت ومعاييره في نجران

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الدمام - شريف احمد - تُنظم الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة نجران بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان واتحاد الغرف غدًا، ورشة عمل عن بُعد للتعريف بـ تصنيف المنشآت وتوضيح معاييره وأهميته.

و تستهدف الورشة أصحاب المنشآت العاملة في نشاط التشييد والبناء العقاري والمقاولين العقاريين والشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية، متضمنةً عدة محاور منها: مصفوفة تصنيف المنشآت، وآليته لمشغلي المدن، ومعاييره الائتمانية والفنية، وماهية شهادته للمنشأة، ومميزات الحصول عليها، والإجابة عن الأسئلة الشائعة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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