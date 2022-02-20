شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة عمل للتعريف بتصنيف المنشآت ومعاييره في نجران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تُنظم الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة نجران بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان واتحاد الغرف السعودية غدًا، ورشة عمل عن بُعد للتعريف بـ تصنيف المنشآت وتوضيح معاييره وأهميته.

و تستهدف الورشة أصحاب المنشآت العاملة في نشاط التشييد والبناء العقاري والمقاولين العقاريين والشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية، متضمنةً عدة محاور منها: مصفوفة تصنيف المنشآت، وآليته لمشغلي المدن، ومعاييره الائتمانية والفنية، وماهية شهادته للمنشأة، ومميزات الحصول عليها، والإجابة عن الأسئلة الشائعة.