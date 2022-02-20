شكرا لقرائتكم خبر عن الكونجو تقترب من صفقة استرداد أصول بقيمة ملياري دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهر محضر اجتماع لمجلس الوزراء صدر اليوم السبت أن جمهورية الكونجو الديمقراطية اقتربت من إبرام صفقة مع مجموعة فلوريت، التي يسيطر عليها المستثمر الإسرائيلي دان جيرتلر، ربما تمكنها من استعادة أصول مناجم ونفط تبلغ قيمتها نحو ملياري دولار.

ذكر محضر الاجتماع، الذي انعقد أمس الجمعة، أن اللجنة التي تم تشكيلها للتفاوض مع مجموعة فلوريت اتفقت على شروط مذكرة تفاهم ستمكن الحكومة أيضا من استرداد جزء كبير من حقوق ملكية في أحد المناجم كانت قد حصلت عليها شركة كاموتو كوبر التي تم التنازل عنها للمجموعة.

وأضاف المحضر أن رئيس البلاد فيليكس تشيسكيدي وجه وزارة العدل بتحليل وتوقيع مذكرة التفاهم في أقرب وقت ممكن لتمكين الكونجو من استعادة حيازتها الكاملة لأصول المناجم والنفط.

ولم يتسن الوصول إلى مجموعة فلوريت للتعليق.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على جيرتلر وأكثر من 30 شركة في ديسمبر 2017 ويونيو حزيران 2018، متهمة إياه بالاستفادة من صداقته مع رئيس الكونجو السابق جوزيف كابيلا للحصول على صفقات تعدين مربحة.

وينفي جيرتلر ارتكاب أي مخالفات.