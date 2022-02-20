ارتفاع الإمدادات النفطيـة العالمية "خام وسوائل غاز" 2.3 مليون برميل يوميا

القاهرة - سامية سيد - شهد إجمالي الإمدادات النفطيـة العالميـة ( نفـط خـام وسوائل الغاز الطبيعى ) ارتفاعًا بنحـو 2.3 مليون برميل / يوم خلال الربع الرابع مـن عـام 2021، أى بنسبة 2.4 % مقارنـة بـالربع السابق ليصل إلى 98 مليون برميل / يوم، وهو مسـتوى مرتفع بنحـو 5.7 مليون برميـل / يوم مقارنـة بـالربع المماثل من العام السابق وذلك وفقا لتقرير الأوضاع البترولية العالمية خلال الربع الرابع 2021 لمنظمة "أوابك".

وأضاف التقرير، يعزى ذلك بشكل رئيسى إلى تقليص دول أوبك ( مـن ضـمنها روسيا ) لتخفيضات اتفاق خفض الإنتاج، فضلًا عن ارتفاع الإمدادات من الولايات المتحدة الأمريكيـة.

وأشار التقرير، إلى أن الإمدادات النفطية ( نفط خام وسوائل الغاز الطبيعى ) لـدول أوبك خلال الربع الرابع من عام 2021 بمقدار 780 ألف برميل / يوم، أى بنسبة 2.4 % مقارنة بـالربع السابق، لتصـل إلى 32.8 مليـون برميـل / يوم، مرتفعة بمقدار 2.8 مليون برميـل / يوم، أى بنسبة 9.4 % مقارنة بـالربع المناظر من العام الماضى.

وذكر التقرير، أنه فيما يخص حصـة دول أوبـك مـن إجمالى الإمدادات النفطية العالميـة خلال الربع الرابع من عام 2021، فقد استقرت عنـد 33.5 %، وهو نفس المستوى المسجل خلال السابق، وأعلى من المستوى المحقق خلال الربع المماثل من العام الماضى والبالغ 32.5 %.

وتابع التقرير، هذا وقد ارتفعت امدادات دول أوبك من النفط الخام فقط خلال الربع الرابـع مـن عـام 2021 بمقدار 780 ألف برميل / يوم مقارنة بالربع السابق، لتصل إلى 27.7 مليون برميل / يوم، مرتفعة بنحـو 2.7 مليون برميل / يوم مقارنة بالربع المماثل من العام الماضى بينما استقرت إمدادات دول أوبك مـن سوائل الغاز الطبيعى والنفوط غير التقليدية عند نفس المستوى المحقق خلال الربع السابق وهو 5.14 مليون برميل / يوم، مرتفعة بمقدار 90 ألف برميل / يوم على أساس سنوى.

وتابع التقرير، أن ذلك يأتى ذلك على خلفيـة حـفـاظ دول أوبك + علـى آلـيـة تقليص تخفيضات إتفاق خفض الإنتاج " أى زيادة الإنتاج " على أساس شهرى بمقدار 400 ألـف ب / ى خلال الربع الرابـع مـن عـام 2021 والمقرر أن تمتد حتى شهر سبتمبر 2022، إلى جانب الارتفاع الملحوظ فى إنتاج فنزويلا ليصـل إلى نحو 652 ألف برميل يوم على الرغم من استمرار الأزمة الاقتصادية والسياسية التى تمر بها البلاد والضغوطات الاقتصادية الأمريكية.