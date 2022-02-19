شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط 14 قطاعًا بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع على رأسها "الشحن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، إذ تراجع 14 قطاعًا على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 10.2%، أعقبه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 5.2%، يليه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 4.5%، ثم قطاعي الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات والعقارات بنسبة 4.2%، وهبط قطاع السياحة والترفيه بنسبة 4.1%، وانخفض قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 3.6%، ونزل قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 3.3%.

كما تراجع قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 2.1%، أعقبه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 2.1%، يليه قطاعي الأغذية والمشروبات والتبغ ومواد البناء بنسبة 1.9%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.3%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.5%، فيما ارتفعت قطاعات الطاقة والخدمات المساندة والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1%، 0.6%، 0.1%، على التوالي.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 11535.02 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 6.26% ليغلق عند مستوى 1983.82 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" تراجعًا بنحو 4.72% ليغلق عند مستوى 2991.82 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 0.52% ليغلق عند مستوى 13744.26 نقطة، وانخفض مؤشر تميز في بنسبة 1.91% ليغلق عند مستوى 4542.97 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 13.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 725.8 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.8%، وتراجع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 439.4 مليار جنيه إلى 437 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.5%، وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 129.6 مليار جنيه إلى 124.2 مليار جنيه بنسبة انخفاض 4.2%.