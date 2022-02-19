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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غرفة مكة تعقد غدا فعاليات اللقاء التعريفي المقام لتوضيح الآليات والضوابط والجوانب الأخرى ذات العلاقة بالانتخابات، للدورة 21 (1443 - 1447)، حيث وصل عدد المترشحين إلى 63 مترشحا.

وأوضحت لجنة الإشراف على الانتخابات عددا من التنبيهات والضوابط التي يجب على جميع الناخبين والناخبات مراعاتها، مشيرة إلى أن من يفوز بالعضوية عن طريق الانتخاب هم المترشحون الحاصلون على أكثرية الأصوات، وعند التساوي في عدد الأصوات تجري لجنة الانتخابات بحضور لجنة الاعتراضات والطعون القرعة بينهم لتحديد الفائز بالعضوية.

وبينت اللجنة بأنه في حالة وجود أي استفسارات يمكن مراجعة لجنة الانتخابات أو التواصل على (1900).