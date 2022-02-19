استثناء هبة العقار لأقارب الدرجة الثالثة من ضريبة التصرفات العقارية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أجرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعديلات على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، كان من أبرزها التعديل على درجات الأقارب الذين يشملهم الاستثناء من سداد ضريبة التصرفات العقارية، والتعديل على تاريخ سداد الضريبة فيما يتعلق بالتصرفات التي تتم وفق مشاريع البيع على الخارطة، بالإضافة إلى عدد آخر من التعديلات.

وأوضحت الهيئة أنه بدأ العمل بهذه التعديلات ابتداء من 18 فبراير 2022، كما بينت أن أبرز ما تناوله قرار التعديل، هو تعديل درجات الأقارب الذين يشملهم الاستثناء من سداد الضريبة في حالات الهبة الموثقة، لتصل حتى الدرجة الثالثة بدلا من الدرجة الثانية من الأقارب، وذلك بشرط عدم نقل ملكية العقار من قبل الموهوب له العقار لمدة ثلاث سنوات، لشخص لا يحق له الحصول على الاستثناء من دفع الضريبة في حال تمت هبة العقار إليه من الواهب الأول بشكل مباشر.

وأضافت الهيئة أن التعديلات شملت أيضا إضافة مادة جديدة تعنى بالاستثناء من سداد الضريبة على أي عقار يتم نقل ملكيته بناء على وصية شرعية موثقة لدى وزارة العدل، وذلك دون اشتراط أن تكون الوصية ضمن حد الربع من تركة المتوفى بحسب ما كان محدد مسبقا، كما تم التوسع في استثناء هبة العقار دون مقابل لأي وقف ذري أو أهلي دون اشتراط أن تتم الهبة عند إثبات الوقف ابتداء فقط.

وأوضحت الهيئة أنها أجرت تعديلا في اللائحة ينص على أنه يتم سداد الضريبة على عمليات البيع على الخارطة التي تتم وفق الضوابط المعتمدة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (536) وتاريخ 4 ذوالحجة 1437 في أو قبل تاريخ توثيق البيع التام لدى كاتب العدل، أو الموثق المعتمد، دون ضرورة دفع الضريبة قبل أو عند إبرام عقد المبايعة ما بين المشتري وصاحب العقار.

يذكر أن ضريبة التصرفات العقارية تفرض بنسبة 5 % على العقارات التي يتم نقل ملكيتها من شخص أو منشأة إلى شخص آخر أو منشأة أخرى، وذلك كالبيع، أو المعاوضة أو المناقلة أو الهبة وما يماثلها من تصرفات مع وجود بعض التصرفات المستثناة وفق أحكام لائحة التصرفات العقارية، ويجب أن تسجل أي عملية نقل ملكية عقارية أولا في موقع الهيئة الالكتروني، موضحا فيها البيانات الدقيقة للعقار، وتحديد الاستثناء الذي ينطبق على التصرف لعدم دفع الضريبة إن وجد، ومن ثم دفع الضريبة للحالات المستحقة، قبل أن يتم الإفراغ العقاري لدى كاتب العدل أو الموثق المعتمد.

4 تعديلات على لائحة ضريبة التصرفات العقارية

بدء العمل بالتعديلات 18 فبراير 2022







استثناء الهبة للأقارب حتى الدرجة الثالثة من ضريبة التصرفات العقارية، بشرط عدم نقل ملكية العقار من قبل الموهوب له العقار لمدة ثلاث سنوات، لشخص لا يحق له الحصول على الاستثناء من دفع الضريبة في حال تمت هبة العقار إليه من الواهب الأول.



استحقاق سداد ضريبة التصرفات العقارية عند توثيق نقل الملكية لدى كاتب العدل أو الموثق المعتمد دون اشتراط سداد الضريبة خلال 30 يوما من تاريخ توقيع اتفاقية البيع على الخارطة.



الاستثناء من الضريبة لنقل ملكية عقار بناء على وصية شرعية موثقة لدى وزارة العدل، دون اشتراط أن يمثل العقار نسبة معينة من تركة الموصي.



استثناء نقل ملكية عقار بدون مقابل لأي وقف ذري أو خيري دون اشتراط أن يكون النقل عند إثبات الوقف ابتداء ودون اشتراط ألا يكون النقل لأغراض إدارة الوقف.



ضريبة التصرفات العقارية