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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لجنة انتخابات مجلس إدارة غرفة تبوك حددت اليوم الأحد 20/2/2022 آخر موعد لتلقي طلبات الترشح للمجلس. وأوضحت اللجنة أن الشروط الواجب توفرها بالمترشح أن يكون لديه خبرة في ممارسة الأعمال لا تقل عن 10 سنوات، وحاصلا على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها لا تقل عن 5 سنوات، وأن يكون قيده في السجل التجاري ساريا على الأقل للسنوات الثلاث الأخيرة السابقة لترشيحه، ومسددا، وألا يكون صدر في حقه حكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره، و ألا يكون عضوا في مجلس إدارة غرفة أخرى، وأن يقدم إقرارا بالالتزام بأهداف العضوية، ومقاصدها.



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