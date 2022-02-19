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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المرحلة الثانية من رسوم الأراضي البيضاء، عنوان لقاء تنظمه غرفة الرياض ممثلة في اللجنة العقارية واتحاد الغرف السعودية وبالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، غدا الاثنين. ويشارك في اللقاء كل من، الوكيل المساعد للأراضي والمساحة بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الزهراني، ورئيس برنامج رسوم الأراضي البيضاء المهندس عبدالحميد الحماد، ويدير اللقاء عضو اللجنة العقارية المهندس علي الشهري.



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