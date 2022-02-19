شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. 3 مليارات جنيه استثمارات حكومية لمحافظة كفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت اليوم السبت 19-2-2022 اخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها إعلان وزارة التخطيط أن عدد المشروعات التنموية بكفر الشيخ يصل إلى 328 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة كفر الشيخ بخطة عام 21/2022 تبلغ 4,3 مليار جنيه بنسبة زيادة 43% عن خطة عام 20/2021.

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة كفر الشيخ لعام 21/2022، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثالث على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (21/2022)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن إطلاق "خطة المواطن" يعكس حرص الدولة الشديد على إشراك المواطنين في الجهود المبذولة لتطوير منظومتي التخطيط والمتابعة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وبما يساهم في معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتحقيقاً للهدف الـ 17 من أهداف التنمية المستدامة العالمية "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف"، مشددةً على أن المواطن هو المحور الحقيقي للتنمية، ومن ثم ضرورة تمكينه وتزويده بالبيانات عن البرامج والمشروعات التنموية التي تقوم الدولة بتنفيذها.

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة كفر الشيخ أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 328 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة كفر الشيخ بخطة عام 21/2022 تبلغ 4,3 مليار جنيه بنسبة زيادة 43% عن خطة عام 20/2021.

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية استمرار حملات مكافحة التهرب الضريبى، لاحكام الرقابة والسيطرة على التهرب الضريبي والحد من الاقتصاد غير الرسمي، وللتأكد من الالتزام بالتسجيل الضريبي وفقاً للقواعد القانونية المقررة، وتحصيل حق الدولة.

وقال " رئيس المصلحة " إن ملف التهرب الضريبى يأتى على رأس أولويات المصلحة، وأن قطاع مكافحة التهرب الضريبي لن يتهاون عن ملاحقة المتهربين غير الملتزمين بأحكام القانون، لافتًا إلى استمرار حملات مكافحة التهرب الضريبى لإحكام الرقابة والسيطرة على المجتمع الضريبى ، وذلك لمنع التلاعب والتهرب من سداد الضريبة ، ودمج الاقتصاد غير الرسمى والذى قد تصل نسبته نحو 55% بالمنظومة الرسمية، لافتًا إلى أن ذلك يساهم فى زيادة الحصيلة الضريبية مما يكون له أثر إيجابى على الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن التحول الرقمى ساهم بشكل جاد وفعال فى إحكام الرقابة وسهولة الحصول على المعلومة، من خلال الربط الشبكى للمعلومات، والذى أتاح تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية بالدولة، مضيفًا أن برنامج المخاطر بالمصلحة يساهم فى الكشف عن العديد من حالات التهرب الضريبى .

وأضاف " عبد القادر " أن الجهود التى يقوم بها قطاع مكافحة التهرب بالمصلحة من شأنها خلق ردع عام للمخالفين لأحكام القانون، وزيادة نسبة الالتزام الطوعى ، مشيدًا بالدور المعلوماتى الذى تقوم به هيئة الرقابة الإدارية، للتعاون مع المصلحة، مثمنًا دور مباحث التهرب الضريبى فى مساعدة المصلحة لضبط المجتمع الضريبى، وحصر غير المسجلين وإدخالهم فى المنظومة الضريبية من خلال مشاركتهم الفعالة فى الحملات التى يقوم بها قطاع مكافحة التهرب الضريبى بالمصلحة .

تزامنًا مع إقرار مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للاستراتيجية القطرية المشتركة مع مصر للفترة من 2022-2027، كشفت وزارة التعاون الدولي عن تفاصيل نتائج الاستراتيجية القطرية السابقة للفترة من 2017-2022، والتي عملت من خلالها الجهات الوطنية بالتعاون مع البنك الأوروبي على دفع جهود التنمية في مصر في كافة القطاعات من خلال عدد من المحاور.

وعملت الاستراتيجية القطرية المشتركة للفترة من 2017-2022، على تعزيز جهود التنمية من خلال 4 محاور؛ المحور الأول: دعم القدرة التنافسية للقطاع الخاص في مصر من خلال تقوية سلاسل القيمة، والمحور الثاني: تحسين جودة واستدامة المرافق العامة والبنية التحتية من خلال مشاركة القطاع الخاص، والمحور الثالث: دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والمحور الرابع: تعزيز الحوكمة والأطر التنافسية بين الشركات.

وأعلنت وزارة التعاون الدولي، في بيان، أن التمويلات التنموية التي أتاحها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، للقطاعين الحكومي والخاص، على مدار فترة الاستراتيجية السابقة، سجلت نحو 4.9 مليار يورو، وذلك في إطار الجهود التنموية المشتركة ودعم رؤية الدولة 2030، وتعزيز التحول نحو اقتصاد أخضر ونمو شامل ومستدام. وتكشف نتائج الاستراتيجية إلى أن المحور الأول المتعلق بالقطاع الخاص وتعزيز التنافسية استحوذ على 52.5% من التمويلات، بينما استحوذ المحور الثاني على 22.1%، والمحور الثالث جاء بعد ذلك مستحوذًا على 25.4%.

أطلقت وزارة التعاون الدولي، اليوم السبت، الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة بالقاهرة، والتي تستمر اليوم وغدًا، لبحث تفاصيل مجالات التعاون بين الجانبين، والقطاعات المقترح تعزيزها خلال فعاليات اللجنة العليا المشتركة، من خلال الوثائق المشتركة، وتتنوع مجالات التعاون محل النقاش في العديد من القطاعات من بينها الزراعة والشباب والتأمينات والتعليم العالي والنقل والبترول وحماية المستهلك وغيرها من المجالات ذات الأولوية بالنسبة للبلدين الشقيقين.

ويبحث الخبراء من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية أطر التعاون بين الجانبين، في إطار 4 لجان هي لجنة الشئون الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والمالية، ولجنة الشئون الفنية والإنتاجية، ولجنة الشئون الثقافية والتنمية البشرية والخدمات، ولجنة الشئون القنصلية والأمنية والقضائية والقوى العاملة.

وتترأس وزارة التعاون الدولي، الجانب المصري على مستوى الخبراء، بمشاركة ممثلي وزارات الخارجية والموارد المائية والري، والشباب والرياضة، والتموين والتجارة الداخلي، والعدل، والقوى العاملة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والتعليم العالي، والطيران المدني والبترول والثروة المعدنية، والهجرة، والصحة والسكان، والنقل، والثقافة، والبنك المركزي والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام، وجهاز حماية المستهلك، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والأكاديمية الوطنية للتدريب، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية.

استقبل عماد الدين مصطفى، رئيس القابضة للصناعات الكيماوية، وفدا من أعضاء لجنة الزراعة بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى، ضمن الجولة الميدانية التي يقوم بها الوفد لمحافظة اسوان لمتابعة ملف الزراعة والري بالمحافظة .

وقال عماد مصطفي اثناء كلمته إن مشروع كيما مشروع كفاح وقصة كبيرة كُتب لها النجاح وتحولها للربحية فى النصف الأول من العام المالى الحالى، وأن ما حققه مشروع مصانع كيما للأسمدة بأسوان ساهم بشكل كبير فى تعزيز فكرة تطوير بقية مصانع الأسمدة الحكومية ولا سيما أن صناعة الأسمدة من أهم موارد النقد الأجنبى حيث تعد من اعلى الفئات فى الصادرات.

وأضاف مصطفى، أن مشروع كيما 2 يضع مصر فى مصاف الدول الأكثر تصديرا للأسمدة فى المنطقة، حيث ينتج 1220 طن من الأمونيا و 1570 طن يوريا يوميا، ويساهم فى توفير 150 ميجاوات فى الساعة للشبكة القومية، متابعا:" الأمونيا الخضراء التى يتحدث عنها العالم كله عنها الآن نحن كنا رواد فى إنتاجها فى الستينات من القرن الماضى ولأسباب الطاقة توقف الإنتاج ولكن يتم عمل مفاوضات فى الوقت الحالى لإعادة إنتاج الأمونيا الخضراء.

وأكد رئيس القابضة للصناعات الكيماوية، أن الجهود المبذولة الهدف منها أن يكون مصنع كيما متكامل يساهم بقوة فى الاقتصاد القومى، وفى سبيل تحقيق ذلك تم إنشاء المصنع الجديد بأحدث التكنولوجيا فى العالم، وتم وضع خطة لتطوير المصنع القديم ليتوافق مع أحدث التقنيات العالمية".

وتابع:" خلال الفترة المقبلة سيكون هناك اشتراطات وضوابط بشأن تصدير المنتجات والحاصلات الزراعية وسيكون هناك تشديد على إستخدام الأمونيا الخضراء، ومن هنا جاءت أهمية إعادة إحياء إنتاج هذه الصناعة التى كانت مصر رائدة فى إنتاجها والتى تعتمد على تفاعل الهيدروجين والنتروجين معًا عند درجات حرارة مرتفعة وضغط عالٍ، وينتج عن عملية تصنيع الأمونيا الخضراء الماء والنيتروجين منتجات ثانوية فقط، وهي الطريقة الرئيسة في إنتاج الأمونيا الخضراء، إذ تعتمد على الهيدروجين الأخضر أو المُصنّع، عبر الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

ويشارك فى الزيارة كل من النائب صقر عبد الفتاح وكيل اللجنة، ومحمد محمود عبد القوى امين سر اللجنة، والنواب، مجدى ملك، عامر الشوربجى، محمود شعلان، حسن عبد الوهاب ، اسامة فتحى، السيد رحمو، أحمد إبراهيم البنا، والنائب طلبة النحال، بالإضافة إلى أحمد العقاد ويحيى جلال من أمانة اللجنة. وبحضور المهندس محمد حسنين رضوان العضو المنتدب التنفيذي لشركة كيما .