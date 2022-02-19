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بعد ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى بـ8 أشهر.. متى يتراجع المعدن النفيس؟.. فيديو

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القاهرة - سامية سيد - شهدنا خلال الأيام القليلة الماضية صعود كبير فى أسعار الذهب بالسوق المصرى، حيث قفزت الأسعار لأعلى مستوياتها خلال 8 أشهر، وذلك بالتزامن مع ارتفاع سعر الذهب فى البورصة العالمية، إذ سجلت الأونصة مستويات تقترب من 1900 دولار.

 

وناقش برنامج أسواق فى حلقة جديدة توجهات سوق الذهب خلال الفترة المقبلة فى ظل اقبال المجلس الفيدرالى الأمريكى على تغير فى سعر الفائدة خلال الاجتماع المرتقب فى منتصف مارس المقبل وهو ما قد يؤثر على الذهب ويؤدى إلى انخفاض أسعاره بصورة كبيرة شرط أن تستقر الأوضاع على الحدود الروسية الأوكرانية.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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