المجلس التصديري: إقامة مسابقة التميز في التصدير الهندسي بصورة سنوية

القاهرة - سامية سيد - - المجلس التصديري للصناعات الهندسية يشكر رعاة النسخة الأولي من جوائز EXXA ويعلن إقامة المسابقة بشكل سنوي

أعلن المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إقامة مسابقة التميز فى التصدير الهندسى "EXXA"، بشكل سنوى وذلك لدعم وتشجيع المصانع على الارتقاء بمنظومة التصدير لديها وزيادة الصادرات المصرية وتطبيقًا لاستراتيجية الدولة للنهوض بالصادرات وتحقيق مستهدف المائة مليار دولار.

وأشار المجلس إلى أن مسابقة التميز فى التصدير الهندسى سيتم إقامتها بصورة سنوية لتكريم الشركات التى ساهمت فى زيادة حجم صادرات القطاع الهندسى والصادرات المصرية بوجه عام والاعتماد على البيانات والمؤشرات الرسمية وبكل حيادية وشفافية.

وأضاف المجلس التصديرى فى بيان له اليوم الأحد، أنه يتوجه بالشكر لرعاة النسخة الأولى من مسابقة التميز فى التصدير الهندسى وهم مجموعة العربى وسامسونج مصر والسويدى اليكتريك وبنك ساييب saib و بيكو، ويؤكد المجلس استمرار التعاون مع كافة الشركاء للارتقاء بمستوى ومنظومة الصادرات الهندسية.

وكانت الصادرات الهندسية حققت قفزة قياسية خلال 2021 حيث قفزت بنسبة 47% لتصل إلى 3.3 مليار دولار مقارنة بـ 2.2 مليار دولار لعام2020، كاشفًا دخول المنتجات إلى دول جديدة لم تكن على دراية بالمنتجات المصرية وهذا مكسب حقيقى ليس للوقت الحالى فقط لكن للمستقبل أيضا و بالفعل فى عام 2021 تم فتح العديد من الأسواق الجديدة و خاصةً فى قارة أفريقيا و آسيا الوسطى.