شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو فى مصر اليوم السبت.. ثبات العملة الأوروبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر اليورو اليوم السبت استقرار ملحوظ في مصر أمام الجنيه المصرى، وذلك بعد تراجعه بشكل طفيف بختام جلسات التداول الأسبوع المنقضي، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى سعر 17.71 جنيه للشراء، و17.92 للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 17.74جنيه للشراء، و17.93 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 17.71 جنيه للشراء، و17.94 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 17.82 جنيه للشراء، و17.93 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

17.82 جنيه للشراء.

17.93 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

17.71 جنيه للشراء.

17.92 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك مصر

17.71 جنيه للشراء.

17.91 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

17.71 جنيه للشراء.

17.94 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك البركة

17.75 جنيه للشراء.

17.91 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

17.73 جنيه للشراء.

17.94 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

17.75 جنيه للشراء.

17.94 جنيه للبيع.