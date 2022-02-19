شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الأصول الأجنبية للبنك المركزي العُماني بنسبة 28.9 % والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشارت الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى نمو حجم الأصول الأجنبية للبنك المركزي العُماني بنسبة 9ر28 % بنهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي لتصل إلى 7 مليارات و482 مليونا و200 ألف ريال عُماني مقارنة بـ 5 مليارات و805 ملايين و500 ألف ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام .2020

ووفق وكالة الأنباء العمانية اليوم السبت ، شهد إجمالي حجم السيولة المحلية ارتفاعًا بنسبة 3ر5 % لتبلغ 20 مليارًا و104 ملايين و300 ألف ريال عُماني مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020 البالغة 19 مليارًا و99 مليونًا و100 ألف ريال عُماني.

كما ارتفع عرض النقد بمعناه الضيق الذي يتكون من إجمالي النقد خارج الجهاز المصرفي إضافة إلى الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بنسبة 4ر1 % ليصل إلى 5 مليارات و671 مليونا و100 ألف ريال عُماني مقارنة بـ خمسة مليارات و594 مليونًا و500 ألف ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام .2020

وارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص لدى البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية في سلطنة عُمان بنسبة 3ر5 % ليصل إلى 17 مليارًا و325 مليونًا و200 ألف ريال عُماني بنهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي مقارنة بـ 16 مليارًا و457 مليونًا و100 ألف ريال عماني خلال الفترة ذاتها من عام .2020

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي القروض والتمويل بالبنوك التجارية بنسبة 4ر5 % ليصل إلى 27 مليارًا و765 مليونًا و900 ألف ريال عُماني بنهاية تشرين الثاني / نوفمبر الماضي مقارنة بـ 26 مليارا و331 مليونًا و900 ألف ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2020 ، وارتفع متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض حيث سجل ما نسبته 3ر0 %.

وشهد مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العُماني ارتفاعا بنسبة2ر3 % ليسجل 106 نقاط مقارنة مع 102 نقطة في الفترة نفسها من عام 2020، فيما شهدت جملة النقد المصدر انخفاضا بنسبة 1ر1 % في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي لتبلغ مليارًا و755 مليون ريال عُماني مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020 التي بلغت مليارًا و774 مليونًا و400 ألف ريال عُماني.