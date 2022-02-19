شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك فى مصر اليوم.. البلطى 32.5 جنيه للكيلو فى سوق الجملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الأسماك ارتفاع للمقاس رقم 1 ليسجل الكيلو 23.5 إلى 27.5 جنيه والمقاس 2 بسعر 20 إلى 22 جنيها والبلطى الأسوانى 17 إلى 37 جنيها والفيليه البلطي 30 إلى 110 جنيهات، وقشر البياض 80 إلى 100 جنيها والبياض الأملس البلدى 80 إلى 100 جنيها للمقاس 1 والمقاس الثاني 30 إلى 40 جنيها.

وكشفت البيانات الرسمية لسوق العبور، أن القراميط تسجل 10 إلى 20 جنيها والثعابين 50 إلى 210 جنيهات والمكرونة الخليجي 25 إلى 45 جنيها والمكرونة السويسي 30 إلى 55 جنيها والبرانيس الإسكندراني 25 إلى 45 جنيها، المكرونة المجمدة 20 إلى 30 جنيها.

وتحرك سعر الكاليماري 110 إلى 170 جنيها والقرش 30 إلى 40 جنيها والكابوريا 30 إلى 120 جنيها والمرجان مقاس 1 يسجل 32 إلى 38 جنيها والمرجان مقاس 2 يسجل 24 إلى 30 جنيها والمرجان المجمد 19 إلى 29 جنيها.

وبشأن سعر الجمبري فيسجل 400 إلى 470 جنيها للجامبو، والجمبري مقاس 1 يسجل 300 إلى 370 جنيها والجمبري مقاس 2 يسجل 200 إلى 270 جنيها، والجمبري المجمد مقاس 2 يسجل 85 إلى 165 جنيها .

كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير غير مضاف عليها تكلفة النقل وكذلك مكاسب التجار، فهي تعبر عن سوق الجملة وبمثابة أسعار استرشادية، وتختلف أسعار البيع للمستهلك النهائي بحسب كل منطقة.