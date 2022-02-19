شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية: شركات تصنيع الرقائق تتعهد باستثمار 47.3 مليار في 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعهدت شركات تصنيع الرقائق في كوريا الجنوبية بتوسيع استثماراتها المحلية هذا العام إلى أكثر من 65.7 تريليون وون (36ر47 مليار دولار أمريكي)، وسط احتدام المنافسة العالمية واضطراب سلاسل التوريد، وفقا لما ذكرته وزارة التجارة والصناعة والطاقة.

وأعلنت جمعية صناعة أشباه الموصلات الكورية هذه الخطة بناء على استطلاع لآراء أعضائها حول خطتهم الاستثمارية في العام الجديد، ومن بين الشركات الأعضاء شركة "سامسونج للإلكترونيات" وشركة "إس كيه هاينكس"، بحسب ما أوردته اليوم السبت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وإذا تم تنفيذ الخطة بالكامل، سوف يمثل ذلك زيادة قدرها 10% من مبلغ الاستثمار في العام الماضي والذي بلغ 6ر51 تريليون وون، وفقا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة.

وقالت الوزارة إن الشركات الكبرى تعتزم إنفاق 53.6 تريليون وون في عام 2022، وستقوم الشركات الأصغر العاملة في مجال تصميم الدوائر والرقائق وأشباه الموصلات الأخرى باستثمار 1.3 تريليون وون. ولم تكشف الوزارة عن الخطط الاستثمارية المفصلة للشركات.

وفي خطوة لدعم الصناعة، ستعمل الحكومة على زيادة الاستثمار في المرافق في المجمعات الصناعية ذات الصلة، وإنشاء كيان مسؤول عن الدعم الإداري، وفقًا للوزارة.