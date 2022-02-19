شكرا لقرائتكم خبر عن تباين الفروقات بين متوسط أسعار النفط الخفيف والثقيل الربع الرابع 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الربع الرابع من عام 2021 تطورات في نمط فروقات الأسعار ، تمثلـت فـي تـبـاين الفروقات بين متوسط أسعار النفط الخفيف ذات المحتوى الكبريتي المنخفض والثقيل عالى المحتـوى الكبريتي ،فعلى سبيل المثال، وصل الفرق بين متوسط سعر خام برنت ( الأعلـى جـودة ممثلاً للنفـوط الخفيفة ) ومتوسط سعر خام دبي ( ممثلاً للنفوط الثقيلة ) إلى 1.3 دولار / برميل لصالح خام برنت خلال الربع الرابع من عام 2021 بالمقارنـة مـع 1.8 دولار / برميـل خــلال الربع السابق ذلك وفقا لتقرير الأوضاع البترولية العالمية خلال الربع الرابع 2021 لمنظمة "أوابك".

وأضاف التقرير، أنه كمـا قـل متوسط سعر سـلة خامـات أوبـك عـن متوسـط سـعـر خـام برنت بواقع 0.7 دولار / برميل بالمقارنـة مـع 0.8 دولار / برميل خلال الربع السابق .

وذكر التقرير، أن تلك التطورات في مشهد فروقات الأسعار تعزي بدرجـة كبيرة إلى ارتفاع متوسط أسعار النفوط الخام الرئيسية في العالم بدرجات متفاوته خلال الربع الرابـع مـن عـام 2021 مقارنة بـالربع السابق ، حيث ارتفع متوسط سعر خـام دبـي بنـحـو 6.8 دولار / برميل مقارنـة بـالربع السابق ليبلغ 78.4 دولار / برميل ، وارتفع متوسط سعر خام برنت بنحـو 6.3 دولار / برميل مقارنـة بـالربع السابق ليبلغ 79.7 دولار / برميل ، كما ارتفع متوسط سعر خام غرب تكساس بنحو 6.9 دولار / برميل مقارنة بالربع الثالث من عام 2021 ليبلغ 77.4 دولار / برميل .