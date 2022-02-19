شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات فى سوق الجملة.. تحرك محدود فى الطماطم والكوسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحركت بعض أصناف الخضروات في الأسواق اليوم، ولا تزال الطماطم في مقدمة الأنواع التي تحركت أسعارها لتسجل قرابة 3.75 إلى 6.25 جنيه والبطاطس 3.5 إلى 5.25 جنيه، وبحسب بيانات سوق العبور، فإن سعر البصل لا يزال مستقر قرب مستوى متراجع ليبلغ 1.5 إلى 3 جنيهات والكوسة 4.5 إلى 7 جنيهات، والجزر 1.5 إلى 3 جنيهات.

وبلغ سعر الفاصوليا 11 إلى 15 جنيها والباذنجان البلدي 5.5 إلى 7.5 جنيه والرومي 5 إلى 7 جنيهات والأبيض 5.5 إلى 7.5 جنيه والفلفل الرومي 6 إلى 8.5 جنيه والفلفل الصوب 7 إلى 9 جنيهات والفلفل الحار 7 إلى 11 جنيها والفلفل الألوان 15 جنيها.

ويسجل سعر البسلة 3.5 إلى 4.75 جنيه والسبانخ 3.5 إلى 4.75 جنيه، القلقاس 3 إلى 6 جنيهات، والبطاطا 1.5 إلى 3.5 جنيه، الثوم 9 إلى 24 جنيها، الكرنب 3.5 جنيه