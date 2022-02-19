شكرا لقرائتكم خبر عن 9 ملايين دولار تراجع بواردات مصر من العدس فى شهر واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت واردات مصر من العدس تراجعا ملحوظا في شهر نوفمبر الماضي، وفق ما رصده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت واردات مصر من العدس نحو 3 ملايين دولار، بعدما كانت نحو 12 مليون و391 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغ نحو 9 ملايين و352 ألف دولار.

وتشير بيانات جهاز الإحصاء إلى أن تراجع واردات العدس جاءت بالتزامن مع تراجع إجمالي واردات مصر من السلع الاستهلاكية غير المعمرة، والتي بلغت نحو مليار و95 مليون دولار في شهر نوفمبر الماضي، بينما كانت مليار و108 ملايين دولار في نفس الشهر عام 2020، بتراجع سجل نحو 13 مليون دولار، ومن بين السلع التى تراجعت أيضا واردات اللحوم والتى بلغت 122 مليونا و639 ألف دولار في نوفمبر الماضي، مقابل 155 مليونا و988 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغت قيمته 33 مليون و349 ألف دولار، إلى جانب واردات الأسماك بما فيها الأسماك المحفوظة 70 مليونا و730 ألف دولار، مقابل 81 مليونا و982 ألف دولار خلال فترة المقارنة، بتراجع بلغت قيمته 11 مليونا و252 ألف دولار.

وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن إجمالي حجم الواردات المصرية من العدس خلال الـ9 شهور الأولى من عام 2021، حيث ارتفعت إلى مليار و294 مليون جنيه "82 مليونا و253 ألف دولار"، بينما كانت 982 مليونا و572 ألف جنيه "61 مليونا و743 ألف دولار" في الفترة المناظرة من العام الماضي 2020، بزيادة بلغت 312 مليون جنيه "20 مليونا و510 ألف دولار".

وساهمت بعض السلع في تراجع القيمة الإجمالية للواردات المصرية خلال نوفمبر الماضي، وتراجع قيمة العجز فى الميزان التجارى بنسبة بلغت 63.1٪، حيث سجل 1.19 مليار دولار، مقابل 3.22 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.