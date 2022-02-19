شكرا لقرائتكم خبر عن كيف انعكس التطور فى نمط فروقات النفط على مستويات الأسعار للخامات العربية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انعكس التطور فى الأسعار ونمط حركة فروقات النفط خلال الربع الرابـع مـن عـام 2021 على مستويات الأسعار الفورية لمختلف الخامات العربيـة التـي سـلكت ذات المسلك، حيث شهدت ارتفاعاً في مستوياتها بالمقارنة مع الربع السابق ، وبدرجات متفاوتة وذلك وفقا لتقرير الأوضاع البترولية العالمية الربع الرابع2021 لمنظمة "أوابك".

وتابع التقرير، ارتفاع متوسط سعر الخام العربي الخفيـف السعودي بنسبة 8.4 % بالمقارنة مع الربع السابق ليصل إلى 79.7 دولار/ برميل وهو مستوى مرتفع بنسبة 80.4% بالمقارنة مع الربع الرابع من عام 2020 ، كما ارتفع خام التصدير الكويتي بنسبة 8.9% بالمقارنة مع الربع السابق ليصل إلى 79.8 دولار/ برميل وهو مستوى مرتفع بنسبة 80.3 % بالمقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي.

وذكر التقرير، أنه فيما يخـص الخامات العربيـة الأخرى، فقـد ارتفـع خام مربان الإماراتي بنسبة 10.3 % بالمقارنة مع الربع السابق ليبلغ 79.8 دولار/برميل ، مرتفعاً بنسبة 79.1 % بالمقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي، كما ارتفع خام السدرة الليبي بنسبة 9 % بالمقارنة مع الربع السابق ليصـل إلى 78.4 دولار / برميل ، مرتفعاً بنسبة 86.7 % بالمقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي وارتفعت أسعار كل من الخام الجزائـري والـخـام البحـري القطري والبصرة العراقي بنسبة 9.4 % و 9 % و 8.1 % بالمقارنة مع الربع السابق لتصل إلى 80.3 دولار/ برميل و 80.1 دولار/ برميل و 78.4 دولار/ برميل على التوالي ، مرتفعة بنسبة 82.1 % و 81.7 % و 75.9 % تباعاً بالمقارنة مع الربع المناظر من العام الماضي .