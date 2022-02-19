شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة أوكرانيا تفقد الذهب بعض بريقه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نزل الذهب قليلا عن مستوى 1900 دولار الرئيسي، أمس الجمعة، إذ تراجع القلق في الأسواق مع احتمال عقد اجتماع بين روسيا والولايات المتحدة بشأن التصعيد في أوكرانيا، لكن الارتفاع الأخير وضع المعدن الأصفر على طريق تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1887.71 دولار للأوقية بحلول الساعة 1042 بتوقيت جرينتش بعدما حوم في وقت سابق قرب أعلى مستوياته منذ يونيو عند 1902.22 دولار في طريقه لتسجل زيادة أسبوعية 1.5 % تقريبا.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 % إلى 1889.20 دولار.

وقال محللون: إن الاجتماع الأمريكي الروسي المقرر عقده الأسبوع المقبل من المرجح أن يحد من صعود الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعد سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 23.73 دولار للأوقية في طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية، ونزل البلاتين 2.8 % إلى 2300.68 دولار في سبيله للهبوط هذا الأسبوع.

وهبط البلاديوم 0.5 % إلى 1083.63 دولار، بعدما صعد نحو 5.5 % هذا الأسبوع، مسجلا أعلى مكاسب أسبوعية منذ منتصف يناير.