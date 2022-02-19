شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة أوكرانيا تفقد الذهب بعض بريقه والان نبدء بالتفاصيل
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1887.71 دولار للأوقية بحلول الساعة 1042 بتوقيت جرينتش بعدما حوم في وقت سابق قرب أعلى مستوياته منذ يونيو عند 1902.22 دولار في طريقه لتسجل زيادة أسبوعية 1.5 % تقريبا.
وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 % إلى 1889.20 دولار.
وقال محللون: إن الاجتماع الأمريكي الروسي المقرر عقده الأسبوع المقبل من المرجح أن يحد من صعود الذهب.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعد سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 23.73 دولار للأوقية في طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية، ونزل البلاتين 2.8 % إلى 2300.68 دولار في سبيله للهبوط هذا الأسبوع.
وهبط البلاديوم 0.5 % إلى 1083.63 دولار، بعدما صعد نحو 5.5 % هذا الأسبوع، مسجلا أعلى مكاسب أسبوعية منذ منتصف يناير.