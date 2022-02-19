شكرا لقرائتكم خبر عن «موان»: تدوير 3 أطنان نفايات بمبادرة «بيئة عامرة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعتزم المركز الوطني لإدارة النفايات «موان» تدوير 3 أطنان نفايات بعد جمعها من خلال مبادرة بيئة عامرة.

وشارك نحو 1008 متطوعين في مبادرة بيئة عامرة في خطوة لزيادة وعي المجتمع وتشجيعهم للحد من إنتاج النفايات.

ويستهدف موان تنفيذ مبادرة بيئة عامرة من أجل المساهمة في الحد من إنتاج النفايات والحفاظ على البيئة وتعزيز ثقافة التطوع البيئي، فيما أسهمت عدة شركات مختلفة في المبادرة.

وتتضمن أهداف المركز: تشجيع البحث والابتكار في مجالات وإعادة الاستخدام والتدوير، وتقنيات استرداد الموارد، والذكاء الاصطناعي المتعلق بإدارة النفايات، إضافة إلى تعزيز مستوى القدرات والكفاءات والمعرفة لدى القوى العاملة في القطاع.

وقدر المركز الوطني لإدارة النفايات «موان» الأثر الاقتصادي من إدارة النفايات بنحو 120 مليار ريال تسهم في الناتج الإجمالي المحلي بحلول عام 2030، مشيرا إلى أن تحويل الوضع الراهن إلى مدافن هندسية بحلول عام 2035 يحصد أرقاما هائلة وهو ما يسعى المركز إلى تحقيقه.

ويسعى المركز الوطني لإدارة النفايات «موان» إلى تحفيز الاستثمار في المرادم وتمكين المستثمرين بالاستثمار في القطاع، إضافة إلى تقديم حلول عاجلة للحد من المرادم بالمملكة، فيما يتبنى المركز الوطني لإدارة النفايات مبدأ الاقتصاد الدائري.

ويعمل المركز الوطني لإدارة النفايات على تخفيض التدهور البيئي والحد من التلوث، وذلك من خلال التخلص من المرادم وتقديم حلول فورية لاستبعاد النفايات في المملكة.