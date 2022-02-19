شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصاديات تشغيل تنافسية عالية.. 5 مميزات للغاز الطبيعى المضغوط كوقود للسيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد خطة تحويل السيارات للغاز الطبيعي والانتشار بمحطات تموين السيارات بالغاز في كافة المحافظات تحقيق معدلات تنفيذ هائلة،وذلك حيث يتمتع الغاز الطبيعي المضغوط بعدد من المميزات والتي تتضمن الآتى..

1- الغاز الطبيعي المضغوط أهم أنواع الوقود البديلة.

2-أكثر أنواع الوقود البديلة كفاءة.

3-يتمتع الغاز الطبيعي المضغوط باقتصاديات تشغيل تنافسية عاليةً.

4- يتوافر بكميات كبيرة ورخيص السعر.

5- يحافظ على البيئة.

يذكر أنه خلال عام 2021تم تحوايل 66 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط خلال العام بزيادة حوالى 71% عن عام 2020 ليصل إجمالى عدد السيارات المحولة منذ بدء النشاط وحتى نهاية عام 2021 إلى حوالى 405 آلاف سيارة.

كما تم تحقيق زيادة قياسية فى أعداد تنفيذ محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى، ليبلغ إجمالي عدد المحطات منذ بدء النشاط وحتى نهاية عام2021 نحو 530 محطة، تمثل حوالى 55% من إجمالى عدد محطات الغاز التى أنشئت على مدار الـ 25 عاماً السابقة .

وزاد المتوسط الشهرى لمبيعات الغاز الطبيعى المضغوط للسيارات من حوالى 52 مليون متر مكعب عام 2020 إلى حوالى 72 مليون متر مكعب عام 2021 بزيادة اكثر من 38% وذلك نتيجة لتحويل المركبات المستهلكة للوقود السائل (بنزين وسولار) إلى الغاز الطبيعى المضغوط.

بدء قطاع البترول لأول مرة التشغيل الفعلى لأول محطة متنقلة فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط لتموين السيارات والمركبات بالغاز الطبيعى المضغوط لتبدأ في تقديم خدماتها من خلال التواجد فى مناطق حركة الجمهور، وتتميز هذه المحطة بجاهزيتها لتموين السيارات بطاقة تموين 500 سيارة كل 12 ساعة ترتفع إلى 1000 سيارة يومياً مع إعادة الملء.