شكرا لقرائتكم خبر عن 37.5 مليون دولار زيادة بواردات مصر من النحاس فى شهر واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت الواردات المصرية من النحاس ارتفاعا كبيرا في الفترة الأخيرة، حيث بلغت القيمة الإجمالية لواردات النحاس في شهر نوفمبر الماضي نحو 100 مليون دولار، ارتفاعا من 62.5 مليون دولار في شهر نوفمبر عام 2020، بزيادة بلغت قيمتها نحو 37.5 مليون دولار وبنسبة زيادة بلغت 60.3%.

وتظهر البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات النحاس المصرية من روسيا قفزت بشكل ملحوظ خلال تلك الفترة، حيث بلغت قيمتها نحو 16 مليون و367 ألف دولار في شهر نوفمبر الماضي، مقابل ألفي دولار فقط في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 16 مليون و365 ألف دولار.

وإجمالا تراجعت الواردات المصرية من روسيا خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث بلغت نحو 230 مليون و779 ألف دولار، مقابل 304 مليون و212 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغ نحو 73 مليون و433 ألف دولار، متأثرة بتراجع كبير في واردات مصر من القمح الروسي، والتي هبطت إلى 98 مليون و450 ألف دولار في نوفمبر الماضي، مقابل 233 مليون و480 ألف دولار نوفمبر 2020، بتراجع بلغت قيمته نحو 135 مليون و30 ألف دولار.

وانخفضت الواردات المصرية أيضا من الخشب ومصنوعاته والفحم الخشبي وسجلت 21 مليون و610 ألف دولار نوفمبر الماضي، مقابل 26 مليون و599 ألف دولار في نفس الفترة عام 2020، بتراجع بلغ 4 ملايين و989 ألف دولار.