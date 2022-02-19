شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص أسباب تراجع معدل البطالة فى الربع الرابع عام 2021 فى 10 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت نتائج بحث القوى العاملة للربع الرابع "أكتوبر – ديسمبر" لعام 2021، وصول معدل البطالة إلى 7.4٪ من إجمالي قوة العمل، مقابل 7.5٪ فى الربع السابق من عام 2021 بانخفاض قدره 0.1٪ عن الربع السابق، وبارتفاع قدره 0.2 % عن الربع المماثل من العام السابق.

وأظهرت نتائج بحث القوى العاملة مجموعة من المؤشرات وفقا لما يلى:

1- سجل تقدير حجم قـوة العمل 29.653 مليون فرد مقابل 29.380 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة ارتفاع مقدارها 0.9٪.

2- بلغت قوة العمل فى الحضر 13.234 مليون فرد بينما بلغت فى الريف 16.419 مليون فرد، وعلى مستوى النوع بلغت قوة العمل للذكور 24.487 مليون فرد، مقابل 5.166 مليون فرد للإناث.

3- ارتفع أعداد المشتغلين بـ 284 ألف مشتغل خلال الربع الحالي عن الربع السابق، وانخفاض المتعطلين بـ 11 ألف متعطل، مما أدى إلى زيادة قوة العمل بـ 273 ألف فرد.

4- بلغ تقدير المتعطلين 2.200 مليون متعطل بنسبة 7.4٪ من إجمالي قوة العمل.

5- على مستوى النوع 1.280 مليون متعطل للذكور، 920 ألف إناث بانخفاض 11 ألف متعطل.

6- بلغت نسبة المتعطلين في الفئة العمرية (15 – 29 سنة) خلال الربع الحالى 64.3٪ مقابل 58.4٪ فى الربع السابق، وبلغت نسبة المتعطلين في الفئة العمرية (15- 29 سنة) 64.3٪ من إجمالى المتعطلين.

7- بلغ معدل البطالة في الحضر 11٪ من إجمالى قوة العمل فى الحضر، بينما كان 11.4٪ في كل من الربع الثالث من عام 2021، والربع المماثل من العام السابق.

8- سجل عدد المشتغلين نحو 27.453 مليون فرد، خلال الربع الرابع لعام 2021، بينما كان 27.169 مليون فرد في الربع السابق بنسبة ارتفاع 1.0٪.

9- بلغ تقدير المشتغلين فى الحضر 11.778 مليون مشتغل بينما بلغ تقدير المشتغلين فى الريف 15.675 مليون مشتغل.

10- بلغ عدد المشتغلين بأجر نقدي 19.997 مليون مشتغل "17.007 مليون ذكور، 2.990 مليون إناث" بنسبة 72.8٪ من إجمالي المشتغلين، بينما كان 71.5% في الربع السابق، مقابل 70.5٪ فى الربع المماثل من العام السابق.