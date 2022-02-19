شكرا لقرائتكم خبر عن كيف أثر الدولار الأمريكى وأسعار الفائدة على سعر النفط بالأسواق العالمية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأثرت أسعار النفط الخام بالأداء القوى للدولار الأمريكي خلال الربع الرابع من عام 2021.

ويذكر فى هذا السياق، أن أسعار النفط الخام قد شهدت ارتفاعاً خلال شهر أكتوبر 2021 ، على الرغم من قوة أداء الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية ، وهـو أمر نادراً ما يحدث نظراً للارتبـاط العكسي بينهما، ويستمر حدوثه لفترة قصيرة من الزمن نتيجة تزامن حدوث عدة عوامل متداخلة منها ما له علاقه بأساسيات سوق النفط ومنها ما ليس له علاقة بها وذلك وفقا لتقرير الأوضاع البترولية العالمية2021 لمنظمة" أوابك".

وتابع التقرير، أن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي بدعم من التوقعات حيال توجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحـو تشديد السياسة النقدية ، في ضوء تسارع تعافي الاقتصاد الأمريكي.

يأتي ذلك قبل أن يعود الارتباط إلى علاقته الطبيعية خلال شهر نوفمبر ، حيث انخفضت أسعار النفط الخام ، وفي الوقت ذاتـه ارتفـع مؤشـر الـدولار الأمريكـي وسـط مؤشرات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يسرع من تقليص مشتريات الأصـول وخفض إجراءات التحفيز في وقت أقرب من المتوقع.

وذكر التقرير، أنه في شهر ديسمبر 2021 ، كان لارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي في ظل معدلات التضخم المتصاعدة ، دوراً نسبياً في تراجع أسعار النفط الخام.