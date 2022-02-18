شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يعقد جلسة مباحثات مع مفوضة الاتحاد الأوروبى لشئون الطاقة والمناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقب استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لرئيسة المفوضية الاوروبية على هامش القمة الأفريقية الأوروبية فى بروكسل، عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات ثنائية مع كادرى سيمسون مفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون الطاقة والمناخ.

وأوضح الملا ان المباحثات بين الجانبين تناولت التعاون المشترك في مجال الغاز الطبيعي في ضوء الدور الإقليمي لمصر في منتدى غاز شرق المتوسط والجهود الحالية لتعظيم الدور المصري كمركز إقليمي و محوري لتجارة وتداول الغاز الطبيعي في المنطقة ، حيث تم التأكيد في هذا الشأن على أهمية مصر كأحد مصادر إمداد أوروبا بجزء من احتياجاتها من الغاز الطبيعي من خلال مصانع اسالة وتصدير الغاز الطبيعي المصرية على ساحل البحر المتوسط، وأضاف أنه تم أيضا استعراض تطورات أسواق الغاز الطبيعي عالميا خلال الفترة الأخيرة.

وأشار الملا إلى أن المباحثات تطرقت الي مناقشة الاستعدادات المصرية لتنظيم القمة العالمية للمناخ Cop27 في نوفمبر المقبل وجهود التحول نحو الطاقة النظيفة والتي تتبنى مصر فيها الغاز الطبيعي كخيار انتقالي مهم خلال تلك المرحلة بالتوازي مع استراتيجيتها لتعظيم مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة كأحد روافد توفير الطاقة النظيفة و الإجراءات الحالية للدخول في مجال إنتاج الهيدروجين كوقود نظيف.

ومن جانبها قالت المفوضة الأوروبية لشئون الطاقة والمناخ ان مصر شريك استراتيجي رئيسي للاتحاد الاوروبى فى مجال الطاقة.