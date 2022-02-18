شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح الجناح المصرى فى أكبر معرض للصناعات والمستلزمات الطبية بتنزانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك السفير محمد أبو جابر أبو الوفا سفير مصر في تنزانيا يرافقه محمد عطية الملحق التجاري المصري في تنزانيا والدكتور جمال الليثي رئيس غرفة صناعة الدواء في اتحاد الصناعات، ورشا نصر المدير التنفيذي للمجلس التصديري للأدوية في افتتاح الجناح المصري بمعرض Med Expo Africa، في تنزانيا والذي ينظمه المجلس التصديري بالتعاون مع " اكسبو كونسلتنانت العالمية"

وبحسب بيان المجلس التصديري للصناعات الطبية، يعد معرض Med Expo Africa أقدم وأكبر معرض متخصص في المستلزمات الطبية والأدوية ومستلزمات المعامل في تنزانيا، ويستمر في الفترة بين 17 و19 فبراير الجاري في دار السلام – تنزانيا، كما شهد الجناح المصري حضور دكتور Mai Jen gs المدير العام لهيئة المناقصات الحكومية بتنزانيا.

وأفاد المجلس بمشاركة 28 شركة في المعرض بجناح مصري متميز، حيث يعتبر المعرض فرصة مثالية للتواجد بسوق شرق أفريقيا، لكونه أول وأقدم معرض متخصص في مجال الرعاية الصحية والأدوية والمعامل في تنزانيا والذى يضم 6 دول (بوروندي – كينيا – رواندا – تنزانيا – أوغندا – جنوب السودان).

وزار المعرض بالدورة الماضة أكثر من 3500 زائر، وبمشاركة أكثر من100 شركة من 20 دولة مختلفة (بلجيكا – الصين فنلندا – ألمانيا – الهند – فرنسا – إيطاليا – مصر – كينيا – كوريا – الكويت – ماليزيا – سنغافورة – جنوب أفريقيا – أسبانيا – تايلاند – تركيا – الإمارات – بريطانيا)، وفقا لبيان المجلس.

وتستهدف خطة المجلس التصديري للصناعات الطبية والدوائية، التركيز على الأسواق الأفريقية في إطار دعم اتجاه الدولة لهذه الأسوق، في وقت تصل نسبة الدعم لـ 80% من قيمه المشاركة بالمعرض ضمن البرنامج الجديد لدعم الصادرات.

وأشار المجلس إلى أن الفترة المقبلة تشهد توسع في الاشتراك بالمعارض الدولية ذات الجدوى الاقتصادية والتجارية على الصادرات المصرية بقطاع الأدوية والمستحضرات والمستلزمات الطبية.



اقبال على الجناح المصري



الجناح المصري في تنزانيا



جناح مصر



رئيس غرفة الادوية



زوار الجناح المصري في تنزانيا