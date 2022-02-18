بعد الارتفاع الكبير.. هبوط في أسعار الذهب اليوم بمصر

الشارقة - اميمة ياسر -

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر خلال بداية التعاملات، مقارنة بمستواه أمس الخميس.

وأمس الخميس، قفز سعر جرام الذهب عيار 21 ، بأكثر من 12 جنيهًا، قبل أن ينخفض جنيهًا مع بداية تعاملات اليوم الجمعة.

وصرح هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لموقع "مصراوي"، بأن بعض المستهلكين اتجهوا إلى شراء المشغولات الذهبية والسبائك للاحتفاظ بها كملاذ آمن خلال فترة ارتفاع الذهب لمستويات كبيرة في الأيام الماضية.

وأضاف ميلاد أن سعر الذهب بالسوق المحلي خلال الفترة المقبلة مرهون بالسعر بالبورصات العالمية، والتوترات السياسية بين روسيا وأوكرانيا خلال الفترة المقبلة.

وارتفع الطلب على المشغولات الذهبية والمجوهرات في مصر خلال العام الماضي بنسبة 42%، مقارنة بعام 2020، مدفوعًا بتراجع سعر الذهب عالميًا والتعافي الاقتصادي، بحسب بيانات المجلس العالمي للذهب.

وبلغ حجم الطلب على المشغولات الذهبية في مصر خلال العام الماضي 27.9 طن، مقارنة بـ 19.7 طن في 2020، بارتفاع نسبته 42%.

وخلال الربع الرابع في عام 2021 ارتفع الطلب على المشغولات الذهبية في مصر بنسبة 15% ليسجل 6.8 طن مقارنة بـ 5.9 طن في نفس الربع في 2020، مدفوعًا بتراجع كبير في سعر الذهب عالميًا خلال هذه الفترة.

وفيما يلي أسعار الذهب اليوم الجمعة وفقاً لموقع "مصراوي":

انخفض أسعار الذهب عيار 14 إلى 549 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 706 جنيهات للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 824 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى نحو 942 جنيها للجرام.

واستقر سعر الجنيه الذهب عند 6592 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

صعد سعر الذهب عالميًا حتى بداية التعاملات المسائية من جلسة الخميس، إلى 1890 دولارا للأوقية، بزيادة قدرها 1.1%، في الساعة 4:20 عصًرا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.