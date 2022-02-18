شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الحديد والأسمنت فى الأسواق اليوم.. 14900 جنيها للحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسعار الحديد والأسمنت اليوم تسجل استقرارا فى المصانع، الأمر الذى يجعل السعر النهائى للمستهلك مستقرا عند نفس مستويات مطلع هذا الشهر، بحسب ما أعلنته شعبة مواد البناء، وفيما يلى حركة الأسعار تفصيلاً.

وأعلنت شعبة مواد البناء، أن سعر طن الحديد فى مصانع الدورة المتكاملة حوالي 14900 جنيه، ويصل المستهلك بسعر يبدأ من 15200 جنيه، وقد يختلف هذا السعر من محافظة إلى أخري.

أسعار الأسمنت تسجل 875 جنيها في أقل سعر لطن الأسمنت اليوم، ويصل 1000 جنيه في مصانع أخرى، ويصل المستهلك بسعر يبدأ من 1050 جنيها وأعلى سعر للمستهلك يصل 1150 جنيها وهو أقصى سعر للمستهلك.

وزارة الصناعة قررت في نوفمبر 2021، إيقاف العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019 و168 لسنة 2021، الخاصين بفرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم.