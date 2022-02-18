شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار الذهب فى مصر عند 827 جنيها للجرام من عيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة عند مستويات 827 جنيها للجرام من العيار الرئيسي 21 ويسجل الذهب العالمي مستويات 1890 دولار، بعد أن كان السعر اقترب من 1900 دولار بسبب التوترات في أوكرانيا.

أسعار الذهب اليوم..

الذهب عيار 18 سجل 709 جنيهات.

الذهب عيار 21 سجل 827 جنيها.

الذهب عيار 24 سجل 945 جنيها

الجنيه الذهب 6616 جنيها.

وارتفع معدل التضخم في المملكة المتحدة للشهر الرابع على التوالي، ليصل إلى 5.5% في يناير، مسجلا أعلى مستوى له في 30 عاما، وفقا لمكتب الإحصاء الوطني البريطاني، وكان الاقتصاديون وبنك إنجلترا قد توقعوا استقرار التضخم عن 5.4% قد يدفع التضخم المتزايد بنك إنجلترا إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس عندما يجتمع الشهر المقبل، في محاولة لكبح جماح التضخم، وفقا لبلومبرج، ولم يسبق لبنك إنجلترا أن قم برفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في تاريخه، إذ أنه يرفعها في العادة بـ 25 نقطة أساس.

وقررت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة المعنية بوضع السياسات بعد الجلسة التي استمرت يومين أنها لن ترفع أسعار الفائدة حتى الآن ولكنها أشارت بقوة إلى أن الارتفاع في الطريق في أقرب وقت في مارس.

وكانت الأسواق في حالة تأهب طيلة الأسابيع العديدة الماضية حيث تسبب التضخم المرتفع والحديث المتفائل من بعض مسؤولي الاحتياطي الفدرالي، ولا سيما رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في سانت لويس جيمس بولارد، في جعل المتداولين يسعون ما يعادل سبعة ارتفاع بنسبة 0.25%هذا العام، وتراجعت أسعار السوق بعض الشيء بعد إصدار الدقائق ، مع وجود فرصة 50-50 الآن لقيام بنك الاحتياطي الفدرالي برفع سعره القياسي بمقدار 1.75%.