شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم الجمعة تستقر عند 32 جنيها فى المزرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الدواجن في مصر اليوم الجمعة، استقرار ملحوظ عند مستويات 32 جنيها للكيلو تسليم أرض المزرعة، ويصل المستهلك بسعر يبدأ من 36 جنيها للكيلو في أسواق المستهلكين، وهنا سنجد فروقاً بين سوق وآخر بعد إضافة تكاليف الانتقالات ومكاسب التجار.

اسعار الدواجن تفصيلاً

الفراخ البيضاء 32 جنيها

كتكوت أبيض 11 جنيها

كتكوت ساسو 7 جنيها

كتكوت بلدى 3.75 جنيه

كتكوت هجين 3.75 جنيه

كتكوت فيومى 4 جنيها

بط بيور9 جنيهات.

وأكدت شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن أسعار كرتونة البيض ارتفعت لتسجل مستويات 50.50 جنيه لكرتونة البيض الأبيض فى المزرعة و55 جنيها لكرتونة البيض البلدى، و53 جنيه بيض أحمر، ويصل المستهلك بسعر يبدأ من 59 جنيها حسب الأنواع.