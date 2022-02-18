شكرا لقرائتكم خبر عن كيف سيساهم مشروع إنتاج السولار بأسيوط فى تحقيق الاكتفاء الذاتى للصعيد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد مشروع مجمع إنتاج السولار (التكسير الهيدروجينى للمازوت) بأسيوط جزءا من الخطة الاستراتيجية لوزارة البترول لتحديث قطاع التكرير لتحقيق الاكتفاء الذاتى والالتزام بالمعايير البيئية العالمية، حيث يعمل مجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت على تحويل المازوت الناتج من عمليات التكرير بمعمل شركة أسيوط لتكرير البترول، والذى يعد منتج منخفض القيمة إلى منتجات بترولية عالية القيمة الاقتصادية، وذات مواصفات بيئية عالمية مثل السولار بالمواصفات الأوروبية (يورو 5) والبوتاجاز بكميات تحقق الاكتفاء الذاتي لصعيد مصر من المنتجات البترولية خاصة السولار.

الأمر الذى سوف يكون له بالغ الأثر في تقليص فاتورة استيراد المنتجات البترولية، حيث تبلغ قيمة المنتجات المصنعة بالمجمع والتى يتم حالياً استيرادها من الخارج إلى ما يزيد عن مليار ونصف المليار دولار سنوياً، بالإضافة إلى تقليص المصروفات اللوجستية حيث يتم تصنيع المنتج في نفس النطاق الجغرافي للسوق المستهدف.

وفيما يلى أهم المعلومات المتعلقة بالمشروع وكانت كالتالى..

1- توقيع عقود لتمويل مشروع مجمع إنتاج السولار (التكسير الهيدروجينى للمازوت)، بأسيوط بقيمة نحو 1.5 مليار دولار، وذلك فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجبس 2022.

2- توقيع عقود لتمويل مشروع من 6 بنوك ومؤسسات تمويل دولية.

3- يعمل المجمع على تحويل المازوت الناتج من عمليات التكرير بمعمل شركة أسيوط لتكرير البترول، والذي يعد منتج منخفض القيمة إلى منتجات بترولية عالية القيمة الاقتصادية وذات مواصفات بيئية عالمية مثل السولار بالمواصفات الأوروبية (يورو 5) والبوتاجاز بكميات تحقق الاكتفاء الذاتي لصعيد مصر من المنتجات البترولية خاصةً السولار.

4- سيكون له بالغ الأثر فى تقليص فاتورة استيراد المنتجات البترولية حيث تبلغ قيمة المنتجات المصنعة بالمجمع والتي يتم حالياً استيرادها من الخارج إلى ما يزيد عن مليار ونصف المليار دولار سنوياً.

5- تقليص المصروفات اللوجستية، حيث يتم تصنيع المنتج في نفس النطاق الجغرافي للسوق المستهدف.

6- يقوم تحالف البنك الأهلي المصري وبنك الكويت الوطني بدور المستشار المالي للمشروع، كما يقوم بنك كريدي اجريكول بدور بنك الهيكلة والمنسق العام للتمويل، ويقوم بنك اتش اس بى سي بدور وكيل عام التسهيلات.

7- يستخدم المشروع أحدث التقنيات الفنية في إنشاء المجمع بالإضافة إلى نظام التصريف الصفري للسوائل، ويتميز بالتوافق البيئي.

8- يسهم فى تطوير المجتمع المحلى وفتح آفاق جديدة للتنمية في صعيد مصر.

9- مشروع مجمع إنتاج السولار بأسيوط يعد واحدًا من أهم مشروعات الخطة الاستراتيجية لوزارة البترول والثروة المعدنية، لتحديث قطاع التكرير بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي والالتزام بالمعايير البيئية العالمية.

10- تم توقيع عقد المقاول العام للمشروع خلال فعاليات مؤتمر ‘يجبس 2020، وجارى تنفيذ أعمال المشروع ومخطط الانتهاء من أعمال الإنشاءات خلال الربع الأخير من عام 2023.