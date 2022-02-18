شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا حدث لأسعار النفط بالأسواق العالمية خلال الربع الرابع 2021؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت اتجاهات أسعار النفط الخام خلال الربع الرابع من عام 2021، حيث شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال شهر أكتوبر مسجلة أعلى مستوياتها فى عدة أعوام بدعم من ارتفاع أسعار العقود الأجلة للنفط، واستمرار التحسن فى أساسيات سوق النفط الفورية، وسط مؤشرات على تعافى الطلب على النفط الخام من المصافى التى رفعت من معدلات تشغيلها للاستفادة من هوامش التكرير القوية، مع إصدار الحصة الرابعة لواردات مصافى التكرير المستقلة من النفط الخام فى الصين، فضلاً عن توقع زيادة الطلب على النفط لاستخدمه كوقود للتدفئة خلال فصل الشتاء بدلاً من الغاز الطبيعى الذى ارتفعت أسعاره بشكل ملحوظ، وانخفاض مخزونات النفط فى المناطق المستهلكة الرئيسية، وذلك وفقا لتقرير الأوضاع البترولية العالمية خلال الربع الرابع 2021 لمنظمة "أوابك".

وأضاف التقرير أن يأتى ذلك قبل أن تتراجع أسعار النفط الخام على مدى شهرى نوفمبر وديسمبر متأثرة بشكل رئيسى بظهور المتحور Omicron من فيروس كورونا المستجد سريع الانتشار، والارتفاع القياسي في عدد حالات الإصابة بهذا الفيروس عالميا ، بما في ذلك العديد من الدول الرئيسية المستهلكة للنفط مما أدى إلى تراجع حاد في أسواق العقود الآجلة للنفط وسط مخاوف من أن إعادة إجراءات الإغلاق والقيود المفروضة على حركة التنقل قد تؤدي إلى تباطؤ تعافي الاقتصاد العالمى.

وتابع التقرير أن أساسيات سوق النفط الفعلية ظلت قوية نسبيا، بدعم مـن طلـب المصافي المرتفع، وهوامش تكرير جيدة في جميع مراكز التكرير الرئيسية ، والعديد من الانقطاعات غير المخطط لها في إمدادات النفط الخام بما في ذلك إعلانات القوة القاهرة في الإكوادور وليبيا ، واستمرار انخفاض المخزونات النفطية التجارية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية . وذكر التقرير، أنه بشكل عام ، ارتفع متوسط الأسعار الفورية لسلة خامات أوبك في الربع الرابع من عام 2021 بنحو 6.4 دولار / برميل ، أو ما يعادل 8.8 % مقارنة بالربع السابق ، ليصل إلى 79 دولارا / برميل وهو أعلى مستوى لـه منـذ الربع الثالـث مـن عـام 2014 ، مرتفعاً بنحو 35 دولارا / برميل ، أي ما يعادل 79.6% بالمقارنة مع الربع المماثل مـن عـام 2020.