شكرا لقرائتكم خبر عن 7 خطوات لإيداع أموال في المحفظة الإلكترونية للموبايل من خلال ATM والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزايد استخدام المحافظ الإلكترونية للمحمول في مصر، لاستخدامها في إجراء معاملات مالية في سداد الخدمات وتحويل الأموال، ويمكن للمستخدمين إيداع الأموال في المحفظة مباشرة دون تحمل أي عمولات أو رسوم إضافية من خلال المنافذ التابعة لشركات المحمول، ومنافذ مقدمي الخدمة المتعاقدين مع شركة المحمول، بجانب ذلك يمكن إيداع الأموال من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM عبر 7 خطوات وهي:

1- قم بزيارة أي ماكينة صرف آلي تدعم خاصية "الإيداع بدون بطاقة" وتحمل علامة مميزة.

2- قم باختيار خدمات بدون بطاقة من قائمة الاختيارات المحددة في الماكينة.

3- قم باختبار "محافظ الهاتف المحمول" من قائمة الاختيارات المحددة في الماكينة.

4- قم باختيار "إيداع" من قائمة الاختيارات المحددة في الماكينة.

5- قم بإدخال رقم المحفظة الإلكترونية (هاتفك المحمول) والرقم السري لها على ماكينة الصراف الآلي.

6- قم بإدخال المبلغ المراد إيداعه في الفتحة المخصصة للإيداع في الماكينة ثم قم بتأكيد قيمة المبلغ واستلام الإيصال.

7- سيصلك إشعارًا بنجاح العملية.

يذكر أن عدد مشتركي الهاتف المحمول فى مصر بلغوا 101.34 مليون مشترك بنهاية شهر أكتوبر عام 2021 مقابل 95.89 مليون مشترك خلال الشهر المماثل من عام 2020 بنسبة نمو سنوي 5.68%، ومقارنة مع 101.02 مليون مشترك في نهاية سبتمبر عام 2021 بمعدل نمو شهري 0.32%، وبلغت نسبة انتشار الهاتف المحمول 98.04% خلال شهر أكتوبر من عام 2021، مقابل 94.47% خلال الشهر نفسه من عام 2020 بنسبة نمو سنوي 3.57%، ومقارنةً مع 97.87% خلال شهر سبتمبر عام 2021 بمعدل نمو شهري 0.17%.