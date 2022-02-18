شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية للاتصالات تعلن القوائم المالية لعام 2022.. تعرف على الموعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الشركة المصرية للاتصالات إنها عدلت الإعلان عن القوائم المالية المجمعة والمستقلة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر عام 2021، وفقًا للمعايير المحاسبة المصرية ليصبح يوم الخميس الموافق 3 مارس عام 2022 قبل بدء جلسة التداول بكل من البورصة المصرية وبورصة لندن.

وحققت الشركة المصرية للاتصالات إيرادات بلغت 26.4 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 18% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مدعومًا بالزيادة فى إيرادات خدمات البيانات والتي مثلت نسبة 66% من إجمالي النمو في الإيرادات، بلغ الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 10.3 مليار جنيه محققًا نمو قدره 37% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بهامش ربح قوي قدره 39.1% مدعوما بالزيادة فى الإيرادات ذات الهوامش المرتفعة والجهود المبذولة لترشيد النفقات.

وبلغ صافى الربح بعد الضرائب 6.1 مليار جنيه محققا نسبة زيادة قدرها 73% مقارنة بنفس الفترة من العام، وبتحييد أثر العناصر غير التشغيلية يصل صافى الربح إلى 5.7 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 58% مقارنة بالعام الماضى بفضل الأداء التشغيلى المتميز والزيادة فى إيرادات الاستثمار من فودافون بالرغم من زيادة تكاليف الإهلاك والاستهلاك بنسبة 24%.