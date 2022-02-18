شكرا لقرائتكم خبر عن واردات مصر من القمح تسجل 271 مليون دولار فى نوفمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات التجارة الخارجية لشهر نوفمبر الماضى تراجع الوردات المصرية من القمح بشكل طفيف خلال هذا الشهر، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات المصرية من القمح نحو 271.9 مليون دولار، بينما كانت نحو 289.7 مليون دولار فى شهر نوفمبر عام 2020، بتراجع بلغ 17.8 مليون دولار، وبنسبة بلغت 6.1%.

وتناولت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بعض السلع التى ساهمت فى تراجع قيمة الواردات المصرية بنسبة 0.5%، حيث بلغت 5.66 مليار دولار خـلال شهر نوفمبر الماضي، مقابل 5.69 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ومن بين هذه السلع كانت سيارات الركوب والتي بلغت قيمة وارداتها نحو 271.7 مليون دولار نوفمبر الماضي، مقابل 321.9 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغ نحو 50.2 مليون دولار وبنسبة 15.6%، بالإضافة إلى واردات اللحوم التي تراجعت أيضا لتسجل 122.6 مليون دولار، مقابل 156 مليون دولار خلال فترة المقارنة بتراجع بلغ 33.4 مليون دولار وبنسبة 21.4%.

وتشير بيانات جهاز الإحصاء إلى أن واردات القمح بدأت مسارها النزولي منذ سبتمبر الماضي، حيث تراجعت الواردات منها لتسجل نحو 227.7 مليون دولار فى شهر سبتمبر الماضي، مقابل 325.4 مليون دولار فى شهر سبتمبر عام 2020، بنسبة تراجع بلغت 30%، بالإضافة إلى سيارات الركوب والتى سجلت أيضا نحو 179.5 مليون دولار فى شهر سبتمبر الماضي، مقابل 230.8 مليون دولار فى نفس الشهر عام 2020، بنسبة تراجع بلغت 22.3%.