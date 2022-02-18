شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة تنجز 100% من مشروعات المرافق بعدد من قرى الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل المبادرة الرئاسية حياة كريمة، انجاز عشرات المشروعات فى الصعيد تحديدا في مجالات المرافق والمبانى الخدمية فى إطار جهودها لخدمة ملايين المواطنين بمختلف المحافظات المصرية، بتكلفة تبلغ نحو 900 مليار جنيه ، حيث تم انجاز العديد من المشروعات بنسبة 100‎%‎ فى وقت قياسى.

وكشف المهندس ناجى علوان، مساعد الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للمرافق بشركة العبد العامة، إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير، أن حياة كريمة تمثل أولوية أولى للشركات سواء العامة أو الخاصة ، نظرا لأهميتها الكبيرة ودورها فى تحقيق التنمية المستدامة ، وتوفير خدمات كانت القرى محرومة منها منذ سنوات خاصة قري محافظات الصعيد ، حيث نقوم بتنفيذ مشروعات خدمية متنوعة فيها .

أضاف ناجى علوان لـ " الخليج 365" إن المشروعات التى يتم تنفيذها عبارة عن مشروعات مرافق جديدة ضمن مبادرة حياة كريمة بقيمة 774 مليون جنيه، حيث تم إسناد مشروعات الصرف الصحي لقرى الطوناب والرديسية بحري، والرئيسية في محافظة أسوان للشركة لتنفيذها ، لافتا انها عبارة عن شبكة انحدار ومحطات الرفع وخطوط طرد وعدد ثلاث محطات معالجة ، ضمن مبادرة حياة كريمة وذلك بقيمة 598 مليون جنيه.

كما انه جاري تنفيذ مشروعات خدمات بمركز الوقف بمحافظة قنا بتكلفة تصل لنحو 700 مليون جنيه، تشمل 30 مشروعا خدميا فى عدد من قرى المركز ضمن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

يشار إلى أن أبرز المشروعات التى تنفذها مبادرة حياة كريمة امن خلال " العبد" 102 مشروعا بمحافظات الجمهورية المختلفة تخدم 86 قرية و15 مركزا بمختلف محافظات الجمهورية ما بين (21) قرية بمحافظة البحيرة وقريتان بمحافظة الغربية وعدد (3) قرية بمحافظة المنوفية و15 قرية بمحافظة المنيا و26 قرية بمحافظة سوهاج وعدد (8) بمحافظة قنا وعدد (11) قرية بمحافظة أسوان، وذلك بقيمة 6.3 مليار جنيه.