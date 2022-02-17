أخبار البورصة اليوم الخميس 17-2-2022

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 17-2-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع معظم المؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وخسر رأس المال السوقى 3.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 725.833 مليار جنيه.

إيقاف تداول 4 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، سماد مصر (ايجيفرت)، عبر المحيطات للسياحة.

البورصة تخسر 3.3 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع معظم المؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وخسر رأس المال السوقي 3.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 725.833 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 232.4 مليون ورقة مالية بقيمة 587.2 مليون جنيه، عبر تنفيذ 26.8 ألف عملية لعدد 189 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 65.58% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 23.41%، والعرب على 11.01% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 43.26% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 56.73%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 55.8 ألف جنيه، 18.4 مليون جنيه، 26.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 10.2 مليون جنيه، 499.3 ألف جنيه، 34 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.29%، ليغلق عند مستوى 11535 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 1982 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 13744 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 4558 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1983 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 2991 نقطة، واستقر مؤشر تميز عند مستوى 4542 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1162 نقطة.

وصعدت أسهم 55 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 55 شركة، ولم تتغير مستويات 79 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات العربية للصناعات الهندسية، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، المشروعات الصناعية والهندسية 200 ألف سهم، 1.4 مليون سهم، 1.97 مليون سهم، 1.1 مليون سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن وسط وغرب الدلتا، جدوى للتنمية الصناعية، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 85 ألف سهم، 1137 سهم، 305 ألف سهم، 115 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي المنصورة للدواجن، حق اكتتاب شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير-1، نحو 1.3 مليون سهم، 1.7 مليون سهم، على التوالي.

عامر جروب

أعلنت شركة عامر جروب، عن توقيع شركة عامر للتنمية السياحية-إحدى الشركات التابعة- مع بنك مصر، وينقسم إلى 350 مليون جنيه، وذلك قرض متوسط الأجل بغرض تمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروع (بورتو المنيا) إحدى مشروعاتها الجديدة في محافظة المنيا، ويقام المشروع على مساحة 250 ألف متر مربع، ومبلغ 300 مليون جنيه تسهيل ائتماني لتمويل مشروع (بورتوسعيد)، ويقام المشروع على مساحة 400 ألف متر مربع.

بنك البركة

أعلن بنك البركة-مصر، موافقة مجلس الإدارة على زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع من 2.97 مليون جنيه متضمن المجنب تحت حساب زيادة رأس المال بأسهم مجانية من أرباح عام 2019 وعام 2020 والجاري إجراءات اعتمادها إلى 5.089 مليار جنيه بزيادة قدرها 2.12 مليار جنيه موزعة على عدد 302.97 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 7 جنيهات للسهم الواحد، توزع كأسهم مجانية وذلك مع مراعاة عدم استحقاق أسهم الخزينة للتوزيعات وفقًا للقانون.

مصر الجديدة للإسكان

قالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إنه تم مد آخر موعد لتقديم العروض لطرح تأجير (الشولاند وحديثة الطفل بحديقة الميرلاند) عن طريق الممارسة العامة، وذلك للاستغلال في الأنشطة السياحية والترفيهية (مطاعم، كافيتريات، منطقة ألعاب أطفال) ليصبح يوم الثلاثاء الموافق 25 مارس عام 2022، وعلمًا بأن إجمالي مساحة المباني (1000 مربع تقريبًا) وإجمالي مساحة الأرض (10615 متر مربع تقريبًا).

لجنة القيد

قررت لجنة قيد الأوراق المالية، الموافقة على الشطب النهائي لقيد أسهم شركات النيل لحليج الأقطان، بنك الكويت الوطني-مصر، الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، وادراجها بآلية نقل الملكية للأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية (صفقات) مع السماح باستكمال شراء باقي أسهم المساهمين الذين لم يستجيبوا لبيع أسهمهم وذلك من خلال نظام الصفقات الخاصة (OPR) حتى نهاية جلسة تداول 28/4/2022.