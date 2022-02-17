شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 17-2-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 17-2-2022.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع معظم المؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وخسر رأس المال السوقي 3.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 725.833 مليار جنيه.



إيقاف تداول 4 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، سماد مصر (ايجيفرت)، عبر المحيطات للسياحة. إيقاف تداول 4 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، سماد مصر (ايجيفرت)، عبر المحيطات للسياحة.

البورصة تخسر 3.3 مليار جنيه البورصة تخسر 3.3 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع معظم المؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 3.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 725.833 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 232.4 مليون ورقة مالية بقيمة 587.2 مليون جنيه، عبر تنفيذ 26.8 ألف عملية لعدد 189 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 65.58% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 23.41%، والعرب على 11.01% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 43.26% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 56.73%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 55.8 ألف جنيه، 18.4 مليون جنيه، 26.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 10.2 مليون جنيه، 499.3 ألف جنيه، 34 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.29%، ليغلق عند مستوى 11535 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 1982 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 13744 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 4558 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1983 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 2991 نقطة، واستقر مؤشر تميز عند مستوى 4542 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1162 نقطة.

وصعدت أسهم 55 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 55 شركة، ولم تتغير مستويات 79 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- جلاكسو سميثكلاين بسعر إغلاق 27.080 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.62%.

- بنك البركة مصر بسعر إغلاق 15.430 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.98%.

- الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون بسعر إغلاق 7.220 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.25%.

- شركة النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 13.130 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.12%.

- أجواء للصناعات الغذائية-مصر بسعر إغلاق 17.940 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.97%.





وضمت الأسهم المتراجعة:

- سماد مصر (ايجيفرت) بسعر إغلاق 7.590 جنيه بنسبة تراجع بلغت 15.20%.

- عبر للمحيطات للسياحة بسعر إغلاق 0.040 دولار بنسبة تراجع بلغت 13.04%.

- انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي بسعر إغلاق 19.780 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10.05%.

- بنك قطر الوطني الأهلي بسعر إغلاق 17.500 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.86%.

- الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بسعر إغلاق 10.510 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.97%.