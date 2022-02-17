شكرا لقرائتكم خبر عن شبح الغزو الروسي يرفع الذهب إلى 1900 دولار للأوقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس لتقترب من1900 دولار للأوقية عقب تصريحات دبلوماسي أمريكي رفيع المستوى عن مؤشرات بشأن تحرك روسيا لغزو أوكرانيا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر الذهب ارتفع اليوم بنسبة 4ر1% بعد قول ليندا توماس جرينفيلد مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة إنه يبدو أن روسيا "تتحرك نحو غزو حتمي" لأوكرانيا.

وارتفع سعر الذهب في العقود الفورية بنسبة 3ر1% إلى 76ر1894 دولار للأوقية في تعاملات بورصة لندن بعد ارتفاعها بنسبة 9ر0% أمس. كما ارتفعت أسعار الفضة والبلاتين والبلاديوم.